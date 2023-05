Rory Best entame une marche de 330 km et 10 jours à travers l’Irlande pour collecter des fonds pour une association caritative contre le cancer des enfants | Actualités du rugby à XV

Rory Best s’est lancé dans une marche de 330 km et 10 jours à travers l’île d’Irlande au profit des services de lutte contre le cancer chez les enfants

L’ancien capitaine de rugby irlandais Rory Best a déclaré qu’il « se sentait bien » alors qu’il se lançait dans un voyage de 330 km et 10 jours à travers le pays dans le but de collecter 2 millions d’euros pour les services de lutte contre le cancer chez les enfants.

« J’ai plein d’énergie », a-t-il déclaré en partant du stade Aviva aux côtés de Naomi Howlin, 14 ans, qui a reçu un diagnostic de cancer l’année dernière.

Ils ont été acclamés par des foules rassemblées sous le soleil de Dublin.

La destination finale du jeudi 25 mai est le site où le Cancer Fund For Children espère développer un nouveau centre thérapeutique de courte durée, Daisy Lodge, à Cong, Co Mayo.

Best a déclaré: « Je relève ce défi de marche en soutien au Cancer Fund for Children à partir d’aujourd’hui, après avoir été inspiré par le travail incroyable que fait l’organisme de bienfaisance pour aider les enfants de toute l’île atteints de cancer et leurs familles.

« Je vous demande à tous – en particulier ceux qui se trouvent le long de la route – de venir me soutenir en leur nom alors que je traverse votre comté, et s’il vous plaît soyez généreux pour soutenir cette grande cause.

« Un diagnostic de cancer infantile peut avoir un impact sur toute la famille.

« Les courtes pauses thérapeutiques à Daisy Lodge offrent aux enfants atteints de cancer un espace pour se reposer, du temps avec leur famille et la possibilité de créer des liens avec d’autres personnes de leur âge qui vivent la même chose.

« Ils sont traités comme les stars qu’ils sont et c’est pourquoi je suis ravi de faire ma part pour aider à apporter une autre installation thérapeutique comme celle-ci à Co Mayo. »

Best a pris sa retraite du rugby après la Coupe du monde de rugby 2019, après avoir remporté 124 sélections de test

L’organisme de bienfaisance exploite déjà un Daisy Lodge à Newcastle, Co Down, qui offre un environnement sûr et favorable « loin des pressions du traitement du cancer et des services hospitaliers ».

Best a admis qu’il se sentait « nerveux » environ 100 mètres après le début du voyage, mais a été réconforté par le soutien qui lui sera apporté tout au long du parcours.

Ce soutien est venu sous la forme de résidents locaux et d’écoliers l’acclamant, ainsi que de dizaines de compagnons de voyage derrière lui – y compris des membres des Forces de défense marchant au pas.

Parmi ceux qui ont rejoint Best pour une partie de son parcours, il y avait les anciens internationaux irlandais de rugby Brian O’Driscoll et Rob Kearney.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« L’impact qu’il a est énorme », a déclaré Kearney. « La santé des enfants et le cancer sont quelque chose que je ressens très fortement pour moi-même et tous les enfants devraient avoir les meilleures chances de vivre, et … les goûts de ces centres et hospices sont extrêmement importants et bénéfiques pour tant de familles.

« J’ai hâte de m’impliquer. Je ne ferai que quelques heures de marche mais Rory doit en faire 10 jours.

« Mais plus il y a de gens qui peuvent marcher à ses côtés, plus ça va lui donner un petit buzz. »

Meilleur capitaine de l’Irlande pour un triomphe dans le Grand Chelem des Six Nations en 2018

Ils étaient aux côtés de l’entraîneur irlandais Andy Farrell et d’un certain nombre d’autres grands noms qui ont assisté à un copieux petit-déjeuner avant la marche, notamment l’homme de Mayo et l’ancien chef du Taoiseach Enda Kenny et du Sinn Fein Mary Lou McDonald.

L’itinéraire de Best l’a conduit devant le Trinity College de Dublin et les bâtiments gouvernementaux et le verra également passer par Kildare, Laois, Tipperary, Limerick, Clare, Galway et Mayo.

Le long du parcours, il sera rejoint par certaines des familles soutenues par Cancer Fund for Children, ainsi que d’anciens coéquipiers, des personnalités publiques, d’autres héros sportifs, des sponsors et des sympathisants de l’association caritative.

Il a levé plus d’un million d’euros lors de sa précédente marche en 2021, qui a été utilisée pour étendre les services du Cancer Fund for Children.

Le directeur général de l’organisme de bienfaisance, Phil Alexander, a déclaré: « Chaque semaine en Irlande, 10 enfants et jeunes (âgés de 0 à 24 ans) reçoivent un diagnostic de cancer.

« Notre mission est simple : aider à faire en sorte qu’aucun enfant ou adolescent n’ait à affronter seul le cancer.

Plus de 400 000 € avaient été collectés mardi à 15 heures et les membres du public étaient invités à faire un don via rorysmiles2mayo.com.