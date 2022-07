“Rora” de TyStringz capture la chaleur de l’été avec une nouvelle chanson sexy – Hollywood Life

Voir la galerie







Ce sont peut-être les températures à trois chiffres à l’extérieur, mais il y a quelque chose grésillement à propos de “Rora”, la nouvelle chanson de TyStringz. La nouvelle chanson de la star montante de la musique, en première ici sur HollywoodLa Vie, déclenche une vague de chaleur sexy. Avec une production parfaite pour les soirées tardives sous les étoiles ou les journées ensoleillées au bord de la piscine, “Rora” est séduisante et met en valeur le talent de TyStringz en tant qu’auteur-compositeur et interprète. Il y a juste quelque chose de sensuel dans la chanson; il est difficile de ne pas sentir la chaleur en l’écoutant.

“La chanson s’appelle” Rora “, ce qui signifie, en yoruba,” calme-toi “- mais plus d’une manière sexy et séduisante”, a déclaré TyStringz. HollywoodLa Vieexpliquant que la chanson capture cette ambiance érotique en “pas [being] vulgaire dans ses paroles, mais dans ses expressions et son débit. Le crochet est accrocheur, qui est “hola et Ole”, qui sont très familiers à tout le monde dans le monde.

Cette perspective mondaine et unique accompagne TyStringz dans toute sa production. Le créateur né au Nigéria et basé à Dallas (Oretayo Fatokun) a rapidement créé un buzz avec une poignée de sorties. Son premier single, “Shalaye (Reloaded)”, est arrivé en 2021 et a atteint la deuxième place du classement iTunes Worldwide Genre, dépassant même Whiz Kid’s “Essence” – la chanson Afrobeats la plus populaire de 2021 – pendant quelques jours. Depuis, il a continué sur sa lancée avec des singles comme “Shy”, une collaboration avec RELÂCHÉ qui a accumulé plus de 500 000 flux au total au cours de son premier mois. Avant cela, il a fait sensation avec “Body”, un morceau de 2021 avec plus de 100 000 flux sur Spotify uniquement.

Pas mal pour un homme qui écrit du code pour gagner sa vie. Pendant ses années d’affaires, l’alter-ego de TyStringz travaille comme ingénieur en logiciel cloud, après avoir obtenu son diplôme universitaire à 19 ans avant d’obtenir sa maîtrise en informatique à 22 ans. “La musique n’est pas un travail pour moi”, dit-il. « La musique est amusante. Ma musique est un mélange de différents genres et styles de musique. Je joue de six instruments de musique et je peux vous jouer du jazz, de la soul, du Delta blues, du bluegrass, du rock and roll, du R&B.

“Je ne suis aux États-Unis que depuis 2015”, ajoute-t-il, “donc quand je joue ces styles, ces éléments, ces mélodies, vous pouvez entendre l’influence Afrobeats. Je suis très grand sur les paroles et très grand sur la mélodie. La mélodie est ce qui attire l’émotion avec les paroles. Les fans découvriront cette gamme complète plus tôt que plus tard. Avec plus de deux douzaines de chansons en boîte, TyStringz est sur le point de se tailler une place dans le monde de la musique.