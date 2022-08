Roquan Smith resserre son emprise sur les options de Ryan Poles – Shaw Local

CHICAGO – Roquan Smith n’est pas l’un des suspects habituels en ce qui concerne les superstars de la NFL de 25 ans.

Il se qualifie clairement pour l’étiquette de superstar avec deux hochements de tête de la deuxième équipe All-Pro et, selon CBSSports.com, comme l’un des six joueurs de l’histoire de la NFL avec plus de 500 plaqués, plus de 10 sacs et plus de cinq interceptions dans son quatre premières années dans la ligue.

Lorsque vous ajoutez un athlétisme, un caractère, une intelligence, un leadership et des habitudes de travail hors du commun, il est très probablement unique en son genre.

Il est également l’un des rares joueurs à faire tout ou la plupart de ses efforts lorsqu’il s’agit de négocier son propre contrat.

À ce jour, il a fait un travail magistral, du moins en termes de contrôle du récit.

Mardi matin, il a envoyé des ondes de choc à travers Bears Nation en lançant cette “bombe sale” sur son patron.

« J’ai officiellement demandé un échange ; le simple fait d’écrire ces mots est profondément douloureux », a écrit Smith dans un déclaration publiée par Ian Rapoport de NFL Network.

[ Read more: https://www.shawlocal.com/bears/2022/08/09/bears-linebacker-roquan-smith-requests-trade-gm-ryan-poles-still-intends-to-work-on-contract-extension/ ]

“Malheureusement, le nouveau régime de front office ne me valorise pas ici”, a écrit plus tard Smith. “Ils ont refusé de négocier de bonne foi, chaque étape de ce voyage a été ‘à prendre ou à laisser’. … J’essaie de faire quelque chose de juste depuis avril, mais leur objectif a été d’essayer de profiter de moi.

Une bombe sale parce qu’elle comprend des explosifs conventionnels pour des négociations à gros enjeux comme celles-ci, mais aussi nucléaire parce que Smith a contesté l’intégrité de ses adversaires dans les négociations, et il n’est évidemment pas un arbitre raisonnable de ce qui est finalement « juste ».

Nous ne pouvons pas juger équitablement de la valeur de son dédain sans savoir ce qui est réellement sur la table.

Nous savons maintenant que le directeur général Ryan Poles n’est pas du tout d’accord, et sa frustration et sa profonde déception face à ce tournant le plus récent ont été clairement exprimées mardi.

Smith a même habilement comploté pour laisser la porte ouverte lorsqu’il a dit: «Je n’ai pas eu l’occasion de parler à la famille McCaskey, et peut-être qu’ils peuvent sauver cela, mais pour le moment, je ne vois pas de chemin de retour à l’organisation que j’aime vraiment.

Connaissant la famille comme je le fais, je suppose qu’ils aiment Smith, mais il n’y a aucun moyen sur Terre qu’ils interviennent et jettent leurs triés sur le volet, sérieusement en difficulté – principalement maintenant à cause de Smith – recrue GM sous le bus rendre Smith heureux.

Il y a des contrats récents qui comptent.

Shaquille Leonard d’Indianapolis, qui a été repêché 28 places après Smith en 2018 mais qui a deux ans de plus, a deux hochements de tête dans la première équipe All-Pro à la place de secondeur Will dans la défense de Tampa 2. Il a récemment obtenu cinq ans pour 98,5 millions de dollars avec 52,5 millions de dollars pratiquement garantis.

Fred Warner de San Francisco, qui a été repêché 62 places après Smith en 2018 et au même âge, a un signe de tête de la première équipe All-Pro sur Smith. Il a obtenu cinq ans pour 95,225 millions de dollars avec seulement 40,5 millions de dollars pratiquement garantis, et il ne change pas non plus de poste.

Des joueurs de moindre importance, dont Harold Landry du Tennessee et CJ Mosley des Jets de New York, ont obtenu des contrats totaux plus petits, mais également environ 50 millions de dollars en garanties pratiques.

De’Vondre Campbell de Green Bay, cependant, après avoir été approuvé par la première équipe All-Pro sur Smith la saison dernière et vient d’avoir 29 ans, a signé un contrat de cinq ans pour seulement 50 millions de dollars avec seulement 32 millions de dollars pratiquement garantis.

La solution équitable pour toutes les parties de Smith semblerait être d’environ cinq ans pour 90 à 95 millions de dollars, avec 40 à 45 millions de dollars pratiquement garantis.

Si une équipe cherchant à gagner maintenant – disons Baltimore, Dallas ou Denver – où Smith pourrait aller comme un gant était prête à se séparer d’un choix de repêchage de premier et troisième tour, les Polonais pourraient être avisés d’appuyer sur la gâchette.

Mais que se passe-t-il si Smith part à la recherche d’un commerce et découvre qu’il n’y a personne là-bas qui soit disposé à lui donner plus ou même autant que les Bears, ni disposé à se séparer du projet de capital que les Polonais pourraient considérer comme une juste valeur ?

Il y a au moins une dure vérité dans tout cela.

Alors que Smith a impressionné en saisissant et en maintenant les hauteurs jusqu’à présent, avec ces situations dans la NFL, l’équipe contrôle finalement tout l’effet de levier, en particulier un club en reconstruction que personne ne s’attend à gagner pendant au moins deux ans, sinon plus.

Smith a peut-être temporairement resserré son emprise sur la messagerie mardi, mais cela pourrait également s’avérer être une erreur stratégique qui lui coûte finalement la guerre.