Roquan Smith est de retour, maintenant il doit se mettre au courant – Shaw Local

LAKE FOREST – Le retour à l’entraînement était la première étape. Vient ensuite le plus dur pour le secondeur des Bears Roquan Smith.

Avant samedi, Smith n’avait pas participé à un entraînement depuis le minicamp vétéran en juin. Lors de ses deux premiers entraînements de retour sur le terrain au cours du week-end, Smith a participé à des exercices individuels mais n’a joué dans aucune session d’équipe.

Smith a trois semaines pour se préparer à affronter les 49ers de San Francisco le 11 septembre. Les Bears ont encore un match de pré-saison samedi à Cleveland, mais il semble qu’ils doivent encore déterminer si Smith jouera.

« Nous aimerions tous

, mais tu sais quoi?" a déclaré le coordinateur défensif Alan Williams. "Je parlerai avec [head coach Matt Eberflus]. je parlerai avec [general manager Ryan Poles] et voir. Je pense que ce sera un effort collectif. Je sais que Roquan aura son mot à dire là-dessus, mais ce sera un effort collectif. Ce que nous pensons être le mieux pour Roquan, la défense, l'équipe, et nous prendrons une décision."

Smith est un vétéran de cinquième année qui a joué une tonne de football. Il est également en bonne santé et sans blessure, donc cela ne devrait pas – en théorie – prendre beaucoup de temps pour le préparer physiquement. Trois semaines de pratique devraient aider à cela.

Une autre ride, cependant, pourrait être le schéma. Les Bears mettent en place un nouveau schéma défensif 4-3 sous Eberflus. Smith passe de jouer en plein milieu de la défense dans un schéma 3-4 à jouer le secondeur du côté faible dans un schéma 4-3.

Cela s’accompagne d’un point de vue différent pour le secondeur et de différentes responsabilités. Smith a participé aux OTA et au minicamp au printemps, il a donc déjà une certaine familiarité avec le programme.

“Il y a une horloge”, a déclaré Williams. « Il y a un chronomètre des tirs. Si vous n’avez pas de processeur rapide, ce qu’il fait, c’est un peu différent. Vous avez juste besoin que ce processeur soit réchauffé et testé, ce qu’il n’avait pas encore eu, mais nous lui procurerons ces représentants.

Les Bears aimeraient donc voir Smith jouer à Cleveland samedi, mais cela dépendra de ce qu’il ressent et de ce qu’ils verront de lui à l’entraînement au cours de la semaine précédant le match.

Le plaqueur défensif Justin Jones a déclaré que Smith avait continué à être un leader vocal dans le vestiaire, même avec le différend contractuel.

“Il est toujours un vrai gars vocal et il s’assure toujours que les gars restent à la hauteur, même s’il n’est pas sur le terrain, ce qui est bien d’avoir parce que c’est un gars en qui tout le monde a confiance”, a déclaré Jones.

Le retour de Montgomery ? : Comme Smith, le porteur de ballon David Montgomery n’a pas encore joué dans un match de pré-saison. Il est allé jusqu’à dire qu’il avait besoin de jouer samedi à Cleveland pour se sentir prêt pour la saison.

“Je me fais juste toucher et je me fais plaquer, voir des looks différents, en quelque sorte prendre le rythme du match”, a déclaré Montgomery. “C’est complètement différent de la pratique.”

Montgomery semblait être un participant à part entière à l’entraînement au cours du week-end après s’être assis avec une blessure non divulguée plus tôt dans la semaine.

Transactions: Les Bears ont placé le receveur David Moore sur la liste des blessés. Moore a semblé s’être blessé au genou lors d’un entraînement au Soldier Field le 9 août. Eberflus l’a qualifié de blessure au « bas de la jambe ». Moore devait être transporté hors du terrain ce jour-là.

Dans un mouvement correspondant, l’équipe a signé l’arrière Jake Bargas. Bargas n’a pas été repêché de Caroline du Nord en 2020 et a passé les deux dernières saisons avec les Vikings du Minnesota, principalement dans l’équipe d’entraînement. Il est apparu dans deux matchs de la NFL.

Les Bears ont maintenant trois arrières latéraux sur la liste avec Bargas, le partant Khari Blasingame et le remplaçant Jake Tonges.

Présence: Le porteur de ballon Khalil Hebert est retourné à l’entraînement et a participé samedi, un jour après qu’il est apparu qu’il avait quitté l’entraînement en raison d’une blessure. Le receveur Nsimba Webster et le demi de coin Jaylon Jones se sont tous deux absentés dimanche après avoir participé samedi.

Plusieurs joueurs continuent de s’absenter avec des blessures: le receveur N’Keal Harry (cheville), la sécurité Jaquan Brisker (main), le receveur Byron Pringle (quad), le demi de coin Tavon Young (non divulgué), le demi de coin Thomas Graham Jr. (ischio-jambiers), porteur de ballon Trestan Ebner (cheville), le centre Lucas Patrick (pouce), le receveur Tajae Sharpe (non divulgué) et le secondeur Caleb Johnson (genou).