Rope-Swings de trois ans de Mountain dans une vidéo “Daring”, Internet l’encourage

La parentalité s’accompagne de nombreuses responsabilités. Vous devez toujours être vigilant avec l’enfant et vous assurer qu’il ne se blesse en aucune façon. Les parents avertissent leurs jeunes enfants de ne pas sauter ou courir sur des surfaces dures ou dans des zones dangereuses. Cependant, ce couple défie ces attentes. Mike et Janelle Smiley sont des alpinistes professionnels et ont une fille de trois ans nommée Sayla, qui les accompagne souvent lors de leurs excursions. Le couple a récemment posté une vidéo de leur petite fille s’amusant à se balancer à la corde et s’amusant dans les montagnes.

Dans la vidéo, la jeune fille est vue cachée avec des précautions de sécurité alors qu’elle se balance à la corde. D’autre part, son père peut être vu au sommet de la montagne essayant de mettre la main sur sa fille mais n’y parvient pas. Alors que beaucoup peuvent être inquiets, la petite fille semble apprécier l’aventure car on la voit rire en se balançant de la montagne.

“Notre fille de 3,5 ans, Sayla, fait passer le balancement à la corde à un nouveau niveau. Elle ne pouvait pas en avoir assez, c’était incroyable. Point culminant du voyage jusqu’à présent », a lu la légende publiée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Les parents, cependant, ont mis en garde contre le risque d’essayer la balançoire et ont écrit que ce n’était pas pour tout le monde. Dans la légende, ils ont ajouté que c’était risqué quand c’était mal fait mais absolument sûr quand c’était bien fait.

En voyant cette vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont été complètement stupéfaits. L’un des utilisateurs a écrit: «Cet enfant grandira avec la culture, l’éducation, des tonnes d’histoires et des compétences de vie. On ne peut pas en dire autant de la majorité des enfants d’aujourd’hui sur leur iPad toute la journée depuis la sécurité de leur canapé ». Un autre utilisateur a écrit : “C’est incroyable, et votre fille est incroyablement chanceuse d’avoir des parents comme vous”. Partageant leur enthousiasme, un troisième utilisateur a écrit : « OMG !!! Je veux voir plus de son intrépidité heureuse !!!!”

« Allez Sayla ! C’est génial », a lu l’un des commentaires.

La vidéo cumule à ce jour près de 40 millions de vues.

