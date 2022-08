ROOTSandBLUES : L’artiste captive avec la relecture musicale du poème de Robert W. Service

De James Murray

Donateur

Sur fond d’œuvres d’art intemporelles de Ted Harrison représentant le Yukon et l’Arctique canadien, et les paroles du poème mémorable de Robert W. Service, The Cremation of Sam McGee, la musique de la violoncelliste, compositrice et interprète Christine Hanson monte, culbute, tourne et danse sur la scène. – pas du tout contrairement aux aurores boréales.

Hanson présentera son travail sur la scène principale du 30e festival annuel ROOTSandBLUES de Salmon Arm et dans un atelier l’après-midi.

Violoncelliste et compositeur multi-récompensé d’Edmonton, Hanson étudie, interprète et enregistre de la musique depuis environ 30 ans. En plus de sa formation classique au violoncelle, elle a étudié la théorie musicale contemporaine, la composition, la technologie musicale et le jazz à l’Université Grant MacEwan d’Edmonton, ainsi que la production de musique électronique au SAE Institute de Glasgow, en Écosse.

“La pièce de Sam McGee a été initialement commandée en 2007 par le Celtic Connections Music Festival à Glasgow, où je vivais à l’époque. Je savais que je voulais que ce soit une pièce multimédia. J’ai mijoté dessus pendant une année entière. En fin de compte – eh bien, je pense que cela dit qui je suis, d’où je viens et où j’ai atterri en tant qu’artiste. Je suis ravi de le présenter au public de ROOTSandBLUES.

Hanson sera accompagné sur scène de Billi Zizi à la guitare électrique et au chant, Eric Doucette, clavier, Nick La Rivière, trombone, Ivonne Hernandez, violon, Jamie Philp, guitares acoustique et électrique, Mario Allende, batterie, Clinton Carew, narrateur et local musicien Jake McIntyre-Paul à la basse.

« L’œuvre d’art, le poème et la musique fonctionnent à tant de niveaux. À un certain niveau, il s’agit d’amitié et de promesses faites, à un autre niveau, il s’agit de la condition humaine, des luttes de la vie, de la renaissance et de la mort », a déclaré Hanson. “Il s’agit de la vie à une époque plus simple et d’un temps enveloppé d’un passé brumeux. Il s’agit aussi de joies simples et de se sentir bien… pour moi, je suppose, il s’agit surtout de se connecter au public.

En 2006, Hanson a remporté le prix Galaxie de CBC pour le meilleur nouvel artiste au Junofest. Elle a également tourné avec le Amati Tango Trio dans l’Arctique, joué Hadestown avec la dramaturge et compositrice Anais Mitchell et l’artiste folk Ani DiFranco, ainsi qu’accompagné Jann Arden au Winspear Centre d’Edmonton. Hanson a également joué sur l’album 2018 de l’auteur-compositeur-interprète écossais Rab Noakes, Welcome to Anniversaryville, produit par John Cavanagh de la BBC. En 2020, Hanson a été nominé pour un Western Canadian Music Award dans la catégorie Artiste instrumental de l’année.

La musique a captivé le cœur, l’esprit et l’imagination de Hanson dès son plus jeune âge. Elle a commencé à jouer du violoncelle à l’âge de quatre ans.

Laissez-la capturer votre cœur, votre esprit et votre imagination à 19 h le dimanche 21 août sur la scène principale. Hanson participera également à un atelier « Pushing The Boundaries » à 15 h 15 samedi à la Barn Stage.

newsroom@saobserver.net

Festival Roots and BluesSalmon Arm