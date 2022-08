ROOTSandBLUES : Ambiance festive digne des 30 ans du festival

Par Barb Brouwer

“J’adore ça”, a crié Tom Cochrane du MainStage vendredi soir.

Et des milliers de clients de ROOTSandBLUES ont répondu par un tonnerre d’applaudissements.

Les membres du public qui s’étendaient jusqu’à l’aire de restauration et entre le café en plein air et la clôture ouest étaient bien en avance sur les conseils de Cochrane pour profiter de la vie.

“J’ai assisté à de nombreux festivals au fil des ans et celui-ci était si joyeux et heureux”, a déclaré le président du conseil d’administration de la Salmon Arm Folk Music Society, Kimm Magill-Hofmann, faisant l’éloge du personnel, des bénévoles et des mécènes. “Tout le festival avait une telle atmosphère de fête.”

Et il y avait beaucoup à célébrer pour la société alors que le festival du 30e anniversaire a attiré 30 944 personnes, dépassant les chiffres du dernier festival en direct en 2019.

Pour la première fois, les billets d’entrée et de jardin à bière étaient disponibles uniquement avec des cartes de crédit ou de débit. Les ventes du festival ont dépassé les attentes et provoqué une ruée sur les distributeurs de billets du jardin à bière, ce à quoi il a été remédié samedi avec une troisième machine.

Une plus grande fréquentation a également créé une foule sur la scène de la grange, encore une fois, ce que Magill-Hofmann a déclaré peut également être facilement résolu pour les futurs festivals.

Elle a exprimé sa gratitude envers Harry Manx, qui a remplacé Colin Linden, et George Leach, qui a remplacé Cedric Burnside lorsque les deux artistes n’ont pas pu être présents.

Le directeur exécutif David Gonella a fait l’éloge d’avoir établi la norme d’avoir un festival fantastique et d’avoir mené l’équipe à cet énorme succès, tout comme le directeur artistique Kevin Tobin pour son premier festival ROOTSandBLUES. Le mérite a également été accordé aux bénévoles dévoués, qui ont consacré de nombreuses heures supplémentaires en raison d’une baisse du nombre de bénévoles.

Paladin Security a également reçu un signe de tête reconnaissant.

“La sécurité était très bonne cette année”, a-t-elle déclaré. “Je les ai vus régler des problèmes, ne pas laisser les gens avec des gobelets sortir des jardins à bière, vérifier les sacs des gens et être amicaux et serviables.”

La société de sécurité a également reçu les félicitations du sergent-chef de la GRC de Salmon Arm. Scott West, qui a dit qu’ils avaient fait un “travail formidable”.

“Cela s’est très bien passé étant donné que notre population a presque plus que doublé au cours du week-end”, a-t-il déclaré, notant que la police avait plus à gérer dans les zones périphériques de la ville qu’avec tout ce qui était attribuable au festival. “Il y avait très peu de problèmes en ce qui concerne les enquêtes policières.”

West a qualifié le festival de grand événement et a déclaré que les membres du détachement veulent être visibles lors d’événements communautaires, pas nécessairement en tant que forces de l’ordre.

“Nous voulons être une présence visuelle pour que les gens se sentent en sécurité et, s’il y a des problèmes, ils savent que nous sommes là pour les résoudre”, a-t-il déclaré. “Si cela pouvait arriver plus souvent, nous ferions simplement partie de la foule – à moins que nous ne soyons appelés à agir.”

Épuisé mais motivé comme la plupart des gens qui ont assisté au festival, Tobin s’est senti bien, a fait l’éloge de Gonella et a dit qu’il ne pense pas que la plupart des gens comprennent la quantité de travail nécessaire pour présenter un événement de classe mondiale.

“Vous ne pouvez pas assembler quelque chose comme ça sans le soutien de la communauté”, a-t-il déclaré, notant qu’il y avait de nombreuses inconnues après deux ans de Covid et de festivals en ligne. “Le festival a de grands os et un excellent modèle sur lequel continuer à s’appuyer et à rendre l’expérience du festival encore meilleure.”

Les participants bougeaient et dansaient au son de la musique variée émanant de quatre scènes entre midi et tard dans la nuit au MainStage et Barn Stage.

Cochrane et Jann Arden ont attiré des foules massives, tout comme les favoris des fans, Five Alarm Funk, dont l’incroyable musicalité s’est combinée à des voix et des bouffonneries hilarantes pour un public ravi.

Les vendeurs se sont bien comportés, certains vendeurs de nourriture étant sur le point de manquer de nourriture et, malgré le temps chaud et humide, les clients étaient détendus et plus que prêts à vivre l’expérience.

“L’ensemble du conseil d’administration est tout simplement ravi de ce qui, pour beaucoup, ressemble à une réunion de famille”, a déclaré Magill-Hofmann. “La majorité des gens viennent de l’extérieur de la ville et ont découvert que le festival est l’un des trésors du Shuswap.”

