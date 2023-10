Rooney poursuit sa connexion américaine à Birmingham City

Wayne Rooney a été officiellement nommé entraîneur-chef de Birmingham City. L’ancienne star de Manchester United s’est récemment séparée de DC United à la fin de la saison actuelle de la Major League Soccer. La décision de Birmingham contribue à maintenir une connexion américaine au club.

L’équipe de championnat avait déjà été achetée par la société américaine Shelby Companies Limited plus tôt cet été. L’Américain Tom Wagner, co-fondateur de Shelby, devient alors copropriétaire et président du conseil d’administration du club. Aux côtés de Wagner, l’ancienne superstar de la NFL, Tom Brady, est également un investisseur minoritaire dans le club.

Le conseil d’administration de Birmingham est rempli d’Américains

Une grande partie du conseil d’administration actuel du club est également américaine. Cette liste comprend le producteur de films Matt Alvarez, ainsi qu’Andrew Shanahan et Kyle Kneisly. Alvarez a notamment contribué à produire Tout droit sorti de Compton et était auparavant lié à la formation d’une équipe MLS à Sacramento. Shanahan et Kneisly sont des partenaires commerciaux de longue date de Wagner.

Birmingham City a également fait jouer plusieurs Américains pour l’équipe. Le défenseur occasionnel actuel de l’USMNT, Auston Trusty, a déjà passé la saison 2022/23 en prêt au club d’Arsenal. Birmingham a élu Trusty joueur de la saison de l’équipe lors de sa seule campagne avec l’équipe. L’ancienne star de l’USMNT, Jonathan Spector, a également joué pour les Blues de 2011 à 2017.

Birmingham City a attendu d’embaucher Rooney pour éviter de payer DC United

L’équipe du Championnat entretenait des liens avec Rooney depuis un certain temps. Cependant, des rapports en provenance d’Angleterre suggèrent que Birmingham a attendu que l’ancienne star quitte officiellement DC United afin de ne pas avoir à payer de compensation au club MLS. Les Bleus sont toujours confrontés aux difficultés économiques dues à une précédente crise financière.

Wagner a parlé de l’importance d’embaucher Rooney mercredi. « Wayne est un gagnant né. Nous pensons qu’avec le soutien de son équipe d’entraîneurs, du club et de nos supporters, il fera avancer les Blues dans la prochaine étape de notre voyage », a proclamé Wagner. « Sa philosophie de jeu contribuera à réaliser les ambitions que nous avons fixées pour Birmingham City. »

Même si les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme prévu aux États-Unis, Rooney a acquis une expérience significative au sein de l’équipe MLS. Il a géré 53 matchs au total avec DC en 15 mois de travail. Le déménagement à Birmingham pourrait également être considéré comme un tremplin vers un club de Premier League. En supposant qu’il réussisse bien avec sa nouvelle équipe, des équipes de haut niveau pourraient très bien faire appel à Rooney.

