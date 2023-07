Rooney ne gagne «rien» au match des étoiles de la MLS et dénonce Apple TV

L’entraîneur-chef de DC United, Wayne Rooney, a fait une série de déclarations intéressantes après le match des étoiles de la Major League Soccer mercredi soir. L’ancienne star de Manchester United a mené l’équipe MLS contre Arsenal en Premier League pour le match. Cependant, les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu, car le club anglais a battu les All-Stars 5-0.

Après le match, on a demandé à Rooney ce qu’il pouvait retirer du match en tant qu’entraîneur. Le manager de 37 ans a répondu par une réponse simple.

Rooney a également affirmé que la ligue nord-américaine n’avait pas laissé suffisamment de temps à ses joueurs pour se préparer au match et a même déclaré qu’Apple TV avait expulsé son équipe d’entraîneurs de leurs sièges habituels.

Rooney n’a reçu aucune préparation pour le match des étoiles de la MLS

« Écoutez, c’est difficile. Lundi, les joueurs sont tous arrivés et nous avons fait un petit match », a déclaré Rooney. « Mardi, comme je l’ai suggéré, je ne voulais pas qu’ils s’entraînent au National Mall mais c’est là que nous nous sommes entraînés et nous ne pouvons rien faire. »

« Nous avons dirigé le tennis, donc nous n’avions littéralement pas le temps de faire quelque tactique que ce soit, alors vous mettez les joueurs là-bas et vous espérez qu’ils pourront comprendre les choses, et contre une équipe comme Arsenal, c’est très difficile à faire. »

Les Gunners ont commencé le score dans le match dans les premières minutes. L’attaquant vedette Gabriel Jesus a marqué une superbe frappe à peine cinq minutes après le début du match. Leoandro Trossard a doublé l’avance de son équipe 18 minutes plus tard avec un autre but magnifique. Jorginho, Gabriel Martinelli et Kai Havertz ont ensuite tous réclamé des frappes en seconde période pour mettre la touche finale aux All-Stars.

La MLS nie qu’Apple TV ait déplacé le personnel d’entraîneurs

Rooney a également affirmé qu’Apple TV avait obligé son équipe d’entraîneurs à quitter sa place traditionnelle derrière l’entraîneur lors du match des étoiles de la MLS. Cette décision était censée permettre à la société de technologie de rapprocher ses vidéastes de l’action. « Évidemment, l’arrivée d’Apple dans la ligue a également été formidable, même s’ils n’ont pas permis à mon personnel de s’asseoir à leur place aujourd’hui », a proclamé l’entraîneur.

« Mon personnel a été expulsé de son siège aujourd’hui par des membres d’Apple. Je ne rendrais pas service à mon personnel si je n’en parlais pas, car si on vous demande de faire le jeu avec votre personnel, vous vous attendez à ce que votre personnel ait des sièges pour s’asseoir.

La Major League Soccer a depuis réfuté les affirmations de Rooney selon lesquelles Apple TV aurait expulsé les membres du personnel de leur siège. DC United a jusqu’à présent refusé de commenter la situation concernant ses entraîneurs.

