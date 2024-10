Rooney Mara explore la dynamique du pouvoir en cuisine dans « La Cocina »

J’ai passé 7 ans à travailler comme caissier (et comme cuisinier si nécessaire) dans un établissement de restauration rapide du sud-est de Los Angeles avant DACA autorisé pour d’autres options. C’est avec un groupe composé principalement d’autres sans-papiers comme moi que j’ai partagé frustrations et petits triomphes, tard dans la nuit, pour le salaire minimum. Fidèles au distributeur de billets qui crachait sans cesse des ordres, nous avancions à une vitesse surhumaine.

Le même monstre mécanique nargue le personnel du Grill, le restaurant fictif de Times Square au centre de « La Cocina » du scénariste-réalisateur mexicain Alonso Ruizpalacios, une réimagination en noir et blanc de la pièce de 1957 de l’auteur britannique Arnold Wesker « The Kitchen ». »

Près de 70 ans après ses premières représentations, l’avertissement du drame concernant la priorité accordée à la productivité plutôt qu’à l’humanité reste d’une pertinence décourageante dans notre réalité vicieuse actuelle. En salles vendredi, « La Cocina » capture la camaraderie superficielle forgée dans des emplois à haute pression où les gens comptent les uns sur les autres pour passer la journée, ainsi que la dynamique du pouvoir dans un système économique qui prospère grâce à l’exploitation des plus vulnérables – l’invisible.

Situé dans un New York intemporel (les cabines téléphoniques et les vieux ordinateurs coexistent avec des références plus modernes), l’adaptation de Ruizpalacios transforme le protagoniste, Peter, un Allemand de l’après-Seconde Guerre mondiale, en Pedro (Raúl Briones), un Mexicain enragé. immigrant de Puebla. Sa personnalité impétueuse lui a valu à parts égales le respect et le mépris de ses collègues.

Lorsque l’argent du registre disparaît, Pedro devient le principal suspect. Le montant correspond curieusement au coût exact de l’avortement qu’il accepte à contrecœur de payer lorsque sa petite amie serveuse Julia (Rooney Mara) révèle qu’elle est enceinte.

Rooney Mara et Raul Briones dans le film « La Cocina ». (Willa)

Une enquête s’engage au milieu des catastrophes quotidiennes typiques de tout environnement de restauration intense (pertes de colère, pleurs de frustration). Ici, les forts abusent des faibles. C’est un microcosme du monde et de ses vices, et pas seulement parce que les sons de plusieurs langues imprègnent les lieux torrides.

Ruizpalacios a lu « The Kitchen » pour la première fois alors qu’il étudiait le théâtre à Londres dans les années 2000. À l’époque, il travaillait au kitsch Rainforest Café de Piccadilly Circus – un restaurant à thème aujourd’hui disparu avec des animaux animatroniques – pour l’aider à payer ses frais de scolarité. Sa fascination pour les cuisines et leurs rythmes est née de cette expérience directe.

De cette époque, Ruizpalacios se souvient d’une collègue franco-algérienne nommée Samira, la seule femme dans la cuisine et une figure maternelle dure et dure. Un personnage directement inspiré de Samira (et qui porte son nom) apparaît dans « La Cocina ».

« Elle était très exigeante et ne prenait aucune peine, mais quand elle frappait le ventilateur, elle était la seule personne à vous donner un coup de main », se souvient Ruizpalacios, 47 ans, sur Zoom depuis son domicile à Mexico. « Elle disait toujours : « Allez, Mexicain, allez. Où es-tu?' »

Sans lien avec Rooney Mara mais convaincu qu’elle serait idéale pour le rôle de Julia, l’audacieux Ruizpalacios lui a écrit une lettre expliquant pourquoi elle devrait prendre un risque et se rendre à Mexico pour tourner un film indépendant avec un groupe composé principalement de acteurs inconnus.

« Pedro considère Julia comme une sorte de star de cinéma », explique Ruizpalacios. « Je savais que choisir quelqu’un comme Rooney, qui est bien connu et qui a cette aura de star de cinéma, ajouterait à la relation. » C’est la juxtaposition du caractère puissant et nerveux de Mara dans « La Fille au tatouage de dragon » et de la fragilité nuancée qu’elle dégageait dans « Carol » qui a confirmé son admiration pour ses performances.

À sa grande surprise, Mara a répondu positivement à son « message dans une bouteille en mer ».

« Je n’ai pas vraiment fait de véritable théâtre en tant qu’adulte, mais c’était très proche parce que nous faisions des plans longs et complets et il y avait tellement d’énergie », explique Mara à propos des méthodes de travail de Ruizpalacios. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

« J’en ai lu pas mal et c’est toujours très agréable de recevoir une lettre comme celle-là, mais je ne dirais pas qu’elles sont toujours forcément très efficaces », me raconte Mara, 39 ans, lors d’un appel vidéo d’elle. chez elle à Los Angeles, vêtue d’un T-shirt gris uni et les cheveux attachés en demi-queue de cheval. « Mais il y avait quelque chose de poétique dans sa lettre qui m’a vraiment touché et m’a rendu très curieux à son sujet et à propos de son scénario. »

Mara a demandé les films précédents de Ruizpalacios (il lui a envoyé ses deux succès acclamés à Mexico, la comédie dramatique sur le passage à l’âge adulte « Güeros » de 2014 et le film de braquage de 2018 « Museo »), et peu de temps après, elle a accepté de jouer dans « La Cocina ». »

« Mon temps est très précieux maintenant que j’ai des enfants », dit Mara. « Pour moi maintenant, l’expérience est si importante. Je me dis : est-ce que ça va être une expérience intéressante ? Est-ce quelque chose à partir duquel je peux grandir ? Et tout ce qui concernait la façon dont Alonso voulait faire le film pour moi, c’était : « Oui, c’est une expérience que j’aimerais vivre. » Cela semblait différent de tout ce que j’avais fait jusqu’à présent.

En 2010, Ruizpalacios a réalisé une version scénique de « The Kitchen ». Briones, alors élève des cours de théâtre de Ruizpalacios, a joué un rôle beaucoup moins important en tant que restaurateur immigré réclamant ses fonds manquants, et plus tard en tant que vagabond qui erre dans la cuisine. « Pedro existe entre ces deux archétypes : l’immigré qui a réussi et le paria », dit l’acteur au téléphone depuis Mexico. « Il se bat pour être maître de sa propre vie. »

Mais bien qu’il ait travaillé avec Briones au fil des ans, y compris dans son film précédent, le docufiction de 2021 « A Cop Movie », le réalisateur n’a pas immédiatement choisi l’acteur pour incarner Pedro. Son hésitation venait du fait que Briones ne parlait pas anglais, une exigence pour le rôle.

« L’une de ses plus grandes qualités d’acteur est sa discipline », dit Ruizpalacios à propos de Briones.

« Les cuisines ressemblent beaucoup à un bateau pirate et la façon dont nous avons conçu et conçu notre cuisine ressemblait également à un sous-marin », explique Ruizpalacios. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

L’acteur a suffisamment bien appris la langue étrangère pour se défendre dans plusieurs scènes avec Mara en seulement trois mois. « Je mettrais au défi n’importe qui de dominer une autre langue à cette époque et de se sentir suffisamment à l’aise pour y jouer », déclare Ruizpalacios à propos de l’engagement de son leader.

Pour Briones, apprendre l’anglais – même avec les capacités limitées du film – a eu un effet stimulant. Au Mexique, ceux qui grandissent dans les écoles publiques, comme c’était son cas, n’ont pas accès à une éducation bilingue. Pendant longtemps, Briones a refusé de parler ou d’apprendre la langue comme mécanisme d’auto-défense contre les moqueries qu’il subirait de la part des autres.

«Pedro a été un excellent professeur pour moi», dit Briones à propos de son caractère bilingue qui sait se défendre. « L’obsession de Pedro de parler anglais a une raison de survie, et ma décision de pas parler, il l’a fait aussi. Lorsqu’on lui a présenté l’opportunité de jouer le rôle principal, Briones a adopté une approche plus technique pour apprendre l’anglais avec l’aide de son collègue actrice de « La Cocina », María Fernanda Bosque, qui lui a servi de coach impromptu.

Les extérieurs de « La Cocina » ont été tournés sur place à New York (autour de Times Square, y compris le Junior’s Restaurant & Bakery comme devant du grill), mais pour la cuisine elle-même, Ruizpalacios voulait jouer chez lui. Le réalisateur rêvait depuis longtemps de travailler dans les célèbres Estudios Churubusco de Mexico, où ont été tournés de nombreux classiques de l’âge d’or du cinéma national. Cela a également permis de mieux contrôler la conception de la cuisine.

« Les cuisines ressemblent beaucoup à un bateau pirate et la façon dont nous avons conçu et conçu notre cuisine ressemblait également à un sous-marin », explique Ruizpalacios. Et comme les cuisines ont tendance à être des espaces à prédominance masculine, le directeur a embauché une chorale galloise traditionnelle exclusivement masculine pour chanter les paroles de la chanson mexicaine « Un Puño de Tierra » (Une poignée de saleté) traduite en gallois sur la musique du compositeur. Tomas Barreiro. Les paroles existentialistes parlent de la futilité des activités matérielles.

Le morceau apparaît pendant les moments les plus chargés d’émotion de Pedro : lorsqu’il regarde les photos de sa famille (ce sont des photos de l’enfance réelle de Briones) et lorsqu’il appelle sa mère à la maison (la personne qui répond est la propre mère de Briones). .

« Cette chanson est devenue le cœur battant du film », explique Ruizpalacios.

Pour les répétitions, Ruizpalacios a réuni ses acteurs, à l’exception de Mara, à Mexico pendant un mois. Le matin, ils suivaient tous des cours de cuisine et l’après-midi, ils participaient à des exercices d’improvisation pour établir une relation naturelle. Même si elle regrette de l’avoir manqué, Mara pense qu’en fin de compte, son absence à la préparation en personne correspondait à la position de son personnage en tant qu’étranger.

« Il y a des moments où j’ai pris des décisions et fait des choses que je n’aurais probablement pas dû faire », explique Mara. « [There’s] une période de votre vie où vous voulez juste travailler parce que vous ne voulez pas être dans votre vie. Et puis, au cours des six dernières années, j’ai à peine travaillé. (Marcus Ubungen/Los Angeles Times)

«Lorsque vous devenez parent, il y a une partie insouciante de votre vie qui n’existe plus», explique Mara. « Mon personnage est une maman, et c’est ce qui la distingue de ses collègues. »

Au fil du temps, la priorité donnée à ses enfants a rendu Mara elle-même de plus en plus sélective. « Il y a des moments où j’ai pris des décisions et fait des choses que je n’aurais probablement pas dû faire », dit Mara. « [There’s] une période de votre vie où vous voulez juste travailler parce que vous ne voulez pas être dans votre vie. Et puis, au cours des six dernières années, j’ai à peine travaillé. J’ai fait, genre, deux choses. (Ces deux choses étaient « Nightmare Alley » de Guillermo del Toro et « Women Talking » de Sarah Polley. Mara sait comment les choisir.)

«La Cocina» s’est toujours révélée être une évasion revigorante pour elle. L’une des séquences les plus techniques et les plus étonnantes se déroule lors d’un rush de déjeuner. La cuisine se transforme en une maison de fous avec des cuisiniers qui travaillent et des serveuses qui se battent pour obtenir leurs commandes en premier, tandis que le sol est inondé de soda.

« Nous l’avons tourné sur plusieurs jours et cela ressemblait beaucoup à une danse chorégraphiée », se souvient Mara. « Je n’ai pas vraiment fait de vrai théâtre en tant qu’adulte, mais c’était très proche parce que nous faisions des plans longs et complets et il y avait tellement d’énergie. »

La séquence est issue d’un des souvenirs personnels de Ruizpalacios. Il y a 13 ans, la veille de Noël à New York, le réalisateur et son épouse, l’actrice Ilse Salas, visitaient un multiplexe de Times Square. En achetant des concessions, il s’est rendu compte que la moquette était trempée. Le liquide provenait d’une machine à Cherry Coke cassée « se déversant comme une source sans fin », se souvient-il, comme s’il venait « du centre de la Terre ».

« Personne n’y prêtait attention », se souvient-il. « Il n’arrêtait pas de pleuvoir et d’inonder tout l’endroit. Et les gens ont continué à travailler, en l’ignorant. Je pensais que c’était l’image parfaite du capitalisme tardif. Le couple a regardé « La Fille au tatouage de dragon » avec Mara. « J’ai dit à ma femme : ‘Un jour, je vais travailler avec elle’, alors ce film a bouclé cette boucle. »

Avec l’aide de la Coalition mexicaine, une organisation qui soutient les familles immigrées, Ruizpalacios a interrogé plusieurs employés de cuisine sans papiers à New York sur leurs expériences quotidiennes. Ces interactions ont été essentielles à son processus de recherche et d’écriture. « En les écoutant, on se rend compte que personne ne leur a jamais posé de questions sur leur histoire », explique Ruizpalacios.

« Les Mexicains sont considérés comme d’excellents travailleurs dans le monde entier et c’est très positif, mais cela est aussi dû au fait que nous sommes obéissants et qu’être obéissants est très pratique pour le système », dit Briones. «Pedro n’est pas obéissant. La désobéissance est révolutionnaire.

Pour la sortie américaine de « La Cocina », le distributeur Willa s’est associé à One Fair Wage, un groupe de défense des travailleurs de la restauration, pour présenter une série de projections et d’événements. Récemment, une présentation vidéo présentant des extraits du film et des séquences documentaires sur les employés des restaurants de New York a été projetée sur l’énorme panneau d’affichage incurvé du NASDAQ à Times Square. Ruizpalacios a toujours eu en tête ce type de visibilité pour les hommes et les femmes qui sacrifient leur bien-être physique et mental pour offrir un service que la plupart tiennent pour acquis.

« À La Cocina, nous ne nous soucions pas des clients », dit-il. « Cette fois ils sont les extras. C’est le but du film.