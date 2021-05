Rooney Joy en tant qu’ex-Man United, la star de DC United échappe à la relégation avec Derby

Wayne Rooney a célébré samedi alors que son équipe du comté de Derby a échappé à la relégation du championnat de manière dramatique.

Le Derby de Rooney est entré dans l’affrontement décisif de samedi contre ses rivaux de relégation Sheffield Wednesday après avoir perdu leurs six derniers matches, mais un match nul 3-3 a suffi à son équipe pour rester debout aux dépens des hommes de Darren Moore.

Derby se dirigeait vers la Ligue 1 – le troisième niveau du football anglais – lorsque Sheffield Wednesday a pris une avance de 3-2 à Pride Park, mais la pénalité de Martyn Waghorn a assuré un point qui a assuré la survie de Derby.

Les hommes de Rooney ont pris du retard lorsque Sam Hutchinson a empaqueté le ballon au-dessus de la ligne mercredi à temps ajouté à la fin de la première mi-temps. Derby est revenu en deuxième place, avec des buts de Waghorn et Patrick Roberts, mais mercredi a égalisé par Callum Paterson à la 62e minute avant que Julian Borner ne leur donne les devants à la 69e.

Waghorn a égalisé Derby du point de penalty 10 minutes plus tard, mais leurs chances de survie semblaient toujours sombres, avec Rotherham menant à Cardiff grâce à la frappe de huitième minute de Lewis Wing.

La finition clinique de Marlon Pack à la 88e minute a toutefois égalisé ce match et Derby a survécu à sept dernières minutes frénétiques, plus six minutes de temps supplémentaire, pour s’accrocher au tirage au sort et rester dans le deuxième niveau.

L’ancien attaquant de Manchester United et de DC United, Rooney, a pris la relève temporairement en novembre 2020 après que le Derby a limogé son manager Phillip Cocu. Après un début impressionnant, le joueur de 35 ans a officiellement mis fin à sa carrière de joueur en janvier et a signé un contrat de deux ans et demi pour devenir le nouveau manager de Derby.

Le mandat de Rooney a été éclipsé par un échec de la prise de contrôle du club, par Bin Zayed International, basé à Dubaï, et un autre, dirigé par l’agent espagnol Erik Alonso, qui fait l’objet du test des propriétaires et des administrateurs de l’EFL depuis début avril.

Alonso a rejeté les informations selon lesquelles il prévoyait de financer sa candidature en empruntant contre le stade, Pride Park, mais des sources ont déclaré à ESPN que les propriétaires de Derby étaient sceptiques quant au fait qu’Alonso puisse conclure un accord.