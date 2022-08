Rooney dit que l’offre des séries éliminatoires de la MLS est “disparue” après la défaite 6-0 de United

Washington (AFP) – Le patron de DC United, Wayne Rooney, a abandonné tout espoir de transformer les paillassons de la Major League Soccer en club des séries éliminatoires après une défaite 6-0 à domicile.

La légende de l’équipe nationale de Manchester United et d’Angleterre est revenue dans son ancien club MLS dans le but d’un renouveau similaire à son arrivée en tant que joueur et a propulsé United dans l’après-saison.

Rooney ne se fait aucune illusion sur le fait de réussir cela après avoir vu son équipe se faire démolir par les dirigeants de la Conférence de l’Est, Philadelphie, samedi. United a une victoire et un match nul en six matches depuis l’arrivée de Rooney.

“Je connaissais les difficultés que nous aurions et où en était la saison”, a déclaré Rooney dans une publication sur le site Web de la MLS. «Je pense que nous avons pensé que si je pouvais entrer et être en forme, il y avait une possibilité de faire des séries éliminatoires.

« Je pense que c’est parti. Soyons réalistes là-dessus.

À 6-16 avec quatre matchs nuls au total, United se classe dernier en MLS et à 12 points d’une place en séries éliminatoires avec huit matches à jouer.

Rooney espère que des ajouts à la liste aideront à rendre DC United compétitif avant la campagne 2023.

“L’important est de construire une équipe qui peut concourir”, a déclaré Rooney. “Bien sûr, nous avons besoin de plus de joueurs. Je sais que. Je pense que les propriétaires le savent. Nous devons continuer à essayer de construire et je dois continuer à essayer de pousser ces joueurs jusqu’à la fin de la saison pour m’assurer que nous nous améliorons.

“Et puis je dois pousser les propriétaires en janvier pour faire venir des joueurs qui peuvent concourir dans cette ligue.”

United a débarqué le milieu de terrain Victor Pálsson de Schalke en Bundesliga et l’attaquant Christian Benteke de Crystal Palace en Premier League plus tôt ce mois-ci, Benteke n’ayant pas encore fait ses débuts à DC.

“Il n’y a aucun moyen que je leur permette de lever le pied de la pédale”, a déclaré Rooney à propos de ses joueurs. “D’ici à la fin de la saison, nous devons concourir à chaque match.”

United a déclaré que la deuxième mi-temps de quatre buts de l’Union n’était “pas acceptable” et a ajouté : “chaque joueur de cette seconde mi-temps était complètement étranger à ce que j’ai vu à l’entraînement, à ce que j’ai vu lors des matchs précédents”.

«Vous pouvez perdre des matchs de football. Cela peut arriver. Mais il y a une manière dans la façon dont cela se produit.

“Nous avons passé beaucoup de temps à organiser l’équipe et dans cette seconde mi-temps, je n’ai pas reconnu mes joueurs.”