Rooney claque les préparatifs des All-Stars avant l’éruption d’Arsenal

Le manager de DC United et MLS All-Star, Wayne Rooney, a vivement critiqué les préparatifs de son équipe avant leur raclée 5-0 contre Arsenal à Audi Field à Washington, DC mercredi.

La nouvelle star du milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, a fait sa première apparition pour le club alors que Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Jorginho, Gabriel Martinelli et Kai Havertz ont tous marqué pour l’équipe de Premier League.

Bien que les MLS All-Stars aient déjà battu Chelsea et le Bayern Munich dans ce format, l’équipe de Rooney – qui n’incluait pas le récent ajout de Miami Lionel Messi – a eu du mal et il a frappé dans les installations d’entraînement.

Interrogé sur ce qu’il a appris du match, Rooney a déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match : « Absolument rien. Écoutez, c’est difficile. Lundi, les joueurs sont tous arrivés et nous avons fait un petit match.

« Mardi, comme je l’ai suggéré, je ne voulais pas qu’ils s’entraînent au National Mall, mais c’est là que nous nous sommes entraînés et nous ne pouvons rien faire.

« Nous avons dirigé le tennis, donc nous n’avions littéralement pas le temps de faire quelque tactique que ce soit, alors vous mettez les joueurs là-bas et vous espérez qu’ils pourront comprendre les choses, et contre une équipe comme Arsenal, c’est très difficile à faire. »

Il a ajouté : « Le résultat est ce qu’il est. J’ai été un peu choqué par la qualité. Les gars étaient nerveux et hésitaient à tirer et je pense qu’ici vous voyez la différence entre les All-Stars et l’une des meilleures équipes d’Europe. »

L’ancien capitaine de Manchester United a également critiqué le niveau d’arbitrage dans la ligue après avoir vu quatre de ses joueurs recevoir des cartons jaunes avant la mi-temps.

« Je pensais que l’arbitre avait une fois de plus fait le match un peu sur lui-même », a ajouté Rooney. « Je pense que c’est quelque chose qui doit être amélioré dans la MLS. Je l’ai dit toute la saison, donc c’est une bonne occasion pour moi d’en parler à nouveau. »

Se préparant pour leur match d’ouverture de Premier League contre Nottingham Forest le 12 août, Arsenal joue des matches amicaux contre Manchester United samedi à East Rutherford, New Jersey, et contre Barcelone le 26 juillet à Inglewood, Californie.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.