Rooney : Brady « ambitieux » est important pour le succès de Birmingham

Wayne Rooney a déclaré que Tom Brady, propriétaire minoritaire « ambitieux » de Birmingham City, était « pleinement impliqué » dans les efforts du club pour obtenir une promotion en Premier League après que l’ancien attaquant anglais a été nommé mercredi nouvel entraîneur-chef de l’équipe.

Rooney, 37 ans, a quitté son précédent poste d’entraîneur-chef de DC United après leur élimination des éliminatoires de la MLS samedi et a signé un contrat de trois ans et demi pour devenir le nouveau manager de Birmingham mercredi.

« J’ai parlé à Tom [Brady] »C’est formidable de l’avoir ici, c’est important pour les joueurs de voir Tom Brady s’impliquer. Il est très clair que Tom s’implique pleinement dans le club. »

Brady, qui a remporté sept Super Bowls dans la NFL avant de prendre sa retraite en février, est devenu président du conseil consultatif et propriétaire minoritaire de Birmingham en août après avoir conclu un partenariat avec les propriétaires du club, Knighthead Capital Management LLC.

Rooney a souligné son ambition de mener Birmingham – qui joue dans le deuxième niveau du football anglais – à une promotion et à un retour en Premier League, 12 ans après avoir été relégués à la fin de la saison 2010-11.

« La Premier League est l’endroit où nous voulons arriver », a déclaré Rooney. « C’est une de mes ambitions, c’est une ambition de club et nous mettons tout en œuvre pour être sûrs de le faire dans un avenir proche. »

Wayne Rooney a quitté le club MLS DC United samedi après avoir été éliminé des éliminatoires avec une défaite 2-0 contre le New York City FC. Jeff Dean/Getty Images

L’ancien attaquant de Manchester United a admis qu’il souhaitait revenir au football anglais après avoir passé du temps à entraîner aux États-Unis.

« Revenir dans le football anglais, c’est formidable », a déclaré Rooney. « C’est évidemment ce que je voulais faire et pour être honnête, j’ai également eu l’occasion de le faire au cours des quatre ou six dernières semaines dans d’autres clubs.

« Mais je pense que depuis que j’ai parlé à Birmingham et que j’ai vu les ambitions du club et où ils veulent aller, cela m’a enthousiasmé. Il est clair que le club veut réussir et tout ce dont nous avons parlé était vraiment très similaire. C’était donc une tâche très facile. décision une fois que je leur ai parlé.

« [I’m] heureux d’être de retour. Un peu de décalage horaire, quand même ! Je ne suis pas revenu depuis longtemps, mais [I’m] je suis juste excité de commencer. »

Birmingham a également annoncé que l’ancien défenseur de Chelsea Ashley Cole et l’ancien coéquipier de Rooney à United, John O’Shea, feraient partie de la nouvelle équipe d’entraîneurs du club.