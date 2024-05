Le patron de Man Utd, Erik ten Hag, a adressé une « insulte massive » à ses joueurs lors de son entretien d’après-match après la défaite contre Arsenal, selon Wayne Rooney.

Leandro Trossard a marqué le seul but du match alors que les Gunners se sont imposés 1-0 à Old Trafford dimanche, l’équipe de Mikel Arteta remportant la course au titre de Premier League jusqu’à la dernière journée.

La défaite laisse Man Utd huitième de la Premier League avec un seul but lors de ses huit derniers matches de championnat et pourrait désormais rater complètement l’Europe.

Dix sorcières, qui subit une pression intensea félicité ses joueurs pour ce qui semblait être une performance bien améliorée contre Arsenal, a-t-il déclaré Sports aériens dans son interview d’après-match : « On peut les affronter [the fans]mais lundi, nous n’avons définitivement pas pu les affronter.

« Mais vous voyez, les fans sont derrière nous et ils se sont battus avec nous contre Palace. Aujourd’hui, nous l’avons rendu, mais cela devrait être la norme dans n’importe quel match.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était la clé de l’amélioration de leurs performances, le patron de Man Utd a répondu : « Ah, c’est l’attitude.

« Cela commence toujours par la bonne attitude et c’est ce qu’il faut construire pendant la semaine et le jour du match, il faut être parfait.

« Aujourd’hui, nous l’avons fait et vous voyez que même lorsqu’il nous manque sept joueurs potentiels du onze de départ, nous sommes compétitifs avec l’une des meilleures équipes de la ligue. »

Et Rooney, qui est le meilleur buteur de tous les temps du club, estime que les joueurs de Ten Hag devraient être insultés par la suggestion du Néerlandais selon laquelle les joueurs de Man Utd ont eu une mauvaise attitude et un mauvais désir ces dernières semaines.

« Je pense que quiconque est manager de Manchester United est sous pression parce que c’est évidemment un club énorme », a déclaré Rooney.

« Lorsque vous perdez des matchs comme ils le font en ce moment, de grandes questions vont se poser.

« Je l’ai dit il y a quelques semaines, je pense que les joueurs doivent vraiment se regarder eux-mêmes parce que lorsque votre manager fait son interview et qu’il parle de l’attitude et de l’attitude des joueurs qui ne sont pas bonnes pour jouer pour Manchester United, c’est une énorme insulte.

« Si je vois mon manager dire cela, alors je ne peux pas le laisser rouler jusqu’à la fin de la saison.

« On dirait que certains joueurs essaient juste d’arriver à la fin de la saison, donc je ressens pour lui de cette façon.

« Mais en fin de compte, c’est son travail de s’assurer que les joueurs ont raison. »

Casemiro a été contraint de jouer en défense centrale ces dernières semaines mais Rooney a critiqué l’homme de Man Utd pour avoir été « paresseux » et « naïf » dans la préparation du but de Trossard.

« Il a évidemment montré qu’il était un milieu de terrain et qu’il n’était pas un défenseur central naturel », a ajouté Rooney.

« Comme nous l’avons dit à la mi-temps, une fois que Manchester United veut jouer de cette façon, que vous soyez milieu de terrain ou défenseur central, vous devez être prêt à sortir avec le reste de l’équipe car, sinon, vous jouez avec tout le monde et êtes puni.

« C’était peut-être un peu naïf, de toute façon, il n’y a pas vraiment d’angle pour [Andre] Onana pour lui remettre le ballon. Mais ensuite il doit sortir et c’est paresseux. C’est paresseux, il est paresseux.

« Le reste de ses coéquipiers ont été expulsés et ils se sont laissés prendre.

« Et même en défendant l’espace, il ne se rend compte d’aucun joueur autour de lui, puis Trossard entre et marque un but facile. »

