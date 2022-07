Roomba, Amazon Astro et l’avenir des robots domestiques

Une équipe de Carnegie Mellon a récemment développé un logiciel qui enseigne aux robots comment apprendre de nouvelles tâches, simplement en observant les humains faire les mêmes tâches en premier. Ces robots ont compris comment ouvrir des armoires et retirer des sacs poubelles sans aucune instruction directe et pourraient éventuellement apprendre à accomplir des tâches simplement en regardant des vidéos YouTube. Bien que la recherche soit encore préliminaire, le logiciel offre un aperçu d’un avenir incertain où les robots sont des compagnons plus utiles dans la maison.

Pendant des années, les entreprises technologiques ont taquiné un Jetson– comme un futur où les robots nettoient nos comptoirs et nettoient le sol. Dyson, une entreprise connue pour ses aspirateurs sophistiqués, a révélé en mai qu’elle avait formé une équipe pour développer des robots capables de trier la vaisselle et même de nettoyer sous les coussins du canapé. Samsung a suggéré l’année dernière que nous pourrions bientôt voir des majordomes robots faire le tour de la maison, ramasser des serviettes sales et verser des verres de vin. Pourtant, à part les haut-parleurs intelligents et les appareils semi-automatisés, les robots domestiques ne sont guère courants dans le ménage moyen en ce moment. Mais l’avenir de ces appareils – et ce qu’ils pourraient éventuellement faire dans nos maisons – prendra probablement forme dans les prochaines années.





“L’idée est que vous n’avez pas à attendre que les robots collectent des milliards de données dans de nombreux scénarios pour apprendre quelque chose de général et ensuite être déployés”, a déclaré Deepak Pathak, le professeur Carnegie Mellon qui a travaillé sur le projet, à Recode. “Il évite complètement ce processus en installant directement un robot dans les maisons et les aide à s’améliorer dans cet environnement, lui-même, en pratiquant.”

Des versions de robots domestiques existent depuis des années et elles deviennent de plus en plus utiles. Les aspirateurs robots comme Roomba, qui a environ deux décennies, sont passés de robots automatiques relativement simples à des appareils artificiellement intelligents qui fonctionnent avec des haut-parleurs intelligents et intègrent la vision par ordinateur pour étudier les pièces qu’ils nettoient. Les derniers modèles Roomba peuvent même voyager vers et depuis les quais de chargement, où ils vident les ordures dans une boîte, tout seuls. Amazon a intégré un type de technologie de navigation similaire pour créer un robot de sécurité, appelé Amazon Astro. Ce robot de la taille d’un micro-ondes ressemble à Wall-E et peut se déplacer dans votre maison et prendre des vidéos lorsque vous n’êtes pas là. Il fonctionne également comme un assistant personnel qui peut reconnaître les membres de la famille et vous suivre partout.

Les progrès de l’IA ont également alimenté une toute autre classe de robots qui peuvent accomplir des tâches plus spécialisées, comme déneiger, vider la litière des chats et nettoyer les grilles et les piscines. Il existe également des robots sociaux, conçus pour simuler la compagnie, définir des rappels et anticiper les horaires des personnes qui les utilisent – une application particulièrement utile pour les personnes âgées. Un de ces appareils, appelé ElliQ, a récemment été mis en vente aux États-Unis, et l’État de New York prévoit déjà de distribuer 800 de ces robots parmi les résidents plus âgés de l’État. Un robot ElliQ coûte 250 $, puis 30 $ de plus par mois pour un abonnement annuel au contenu du robot.

La plupart de ces robots ne peuvent pas accomplir grand-chose au-delà de ce pour quoi ils sont explicitement conçus, ce qui peut rendre l’idée de dépenser des centaines, voire des milliers de dollars sur l’un de ces appareils peu attrayante. C’est le problème que les chercheurs de Carnegie Mellon ont cherché à résoudre en concevant leur logiciel, qui s’appelle WHIRL, ou In-the-Wild Human Imitating Robot Learning. WHIRL peut être installé dans n’importe quel robot et s’adapte en fonction des capacités physiques de cet appareil particulier. Après avoir étudié ce que fait l’humain dans sa maison, le robot essaie de s’apprendre à accomplir la même tâche, en utilisant n’importe quel membres mécaniques ça pourrait avoir.

“Chaque tâche est unique, et nous, en tant qu’humains, pouvons accomplir toutes ces tâches”, a déclaré Pathak, professeur à Carnegie Mellon, à Recode. “Nos robots ne sont actuellement pas capables de cela. C’est le contraire. Ils ne peuvent effectuer qu’une seule tâche dans un seul environnement.

Les avancées les plus prometteuses de la robotique alimentée par l’IA n’ont pas encore été commercialisées. Et de nombreux robots que les consommateurs peuvent acheter sont toujours aux prises avec des problèmes de base : le robot Astro d’Amazon peut se déplacer sur des surfaces planes mais ne peut pas monter les escaliers, et parfois aux prises avec des problèmes de navigation. La plupart des robots domestiques manquent également de la dextérité nécessaire pour saisir et tenir des objets, ce qui est une condition préalable à la plupart des tâches. Il y a aussi le risque que le robot fasse du désordre au lieu de le nettoyer. iRobot a dû mettre à jour son logiciel Roomba après que les propriétaires d’animaux se soient plaints que les aspirateurs ne pouvaient pas repérer les excréments de chien sur le sol et courraient dessus, les enduisant partout.

Les robots domestiques pourraient être stimulés à mesure que la technologie de la maison intelligente décolle. Apple, Amazon, Samsung et Google collaborent déjà sur Matter, une plate-forme commune pour les appareils domestiques intelligents fabriqués par différentes entreprises. L’espoir est que la technologie pourrait éventuellement diriger une flotte de nos appareils, qui, collectivement, pourraient surveiller les caméras de sécurité, régler le thermostat et allumer et éteindre les lumières. En effet, cette idée que toute la maison pourrait devenir plus autonome coexiste avec le rêve d’un robot-majordome.

«Vous pouvez presque imaginer un scénario Rosey The Robot, où vous avez ce robot super complexe qui peut tout faire. Il peut aspirer votre sol, plier votre linge et faire la vaisselle », a déclaré Chris Jones, directeur de la technologie chez iRobot, la société qui fabrique le robovac Roomba. « Une vision alternative est en fait plus proche du pont dans Star Trek. C’est une sorte d’intelligence ambiante qui assemble de nombreux appareils dans la maison qui forment collectivement, essentiellement, un gros robot distribué.

Pourtant, on ne sait pas encore comment les robots domestiques s’intégreront finalement dans cette image, car beaucoup ne sont toujours pas aussi sophistiqués et ressemblent plus à un gadget qu’à une main réellement utile.

“Avec le succès de choses comme Google et Alexa, qui ont propulsé l’intelligence artificielle dans les maisons, cela ouvre peut-être les portes à davantage de robots. Mais je pense que les robots trébuchent encore sur certaines choses physiques », a déclaré Scott Midson, professeur d’arts libéraux à l’Université de Manchester. “Ils ont réussi à nous parler et à apprendre nos bizarreries et nos actions, mais les robots sont encore, pour la plupart, en train d’apprendre les bizarreries de notre environnement.”

Espérons que les robots domestiques s’améliorent et que nos appartements et nos maisons ressemblent un peu plus aux Jetson. Après tout, si la maison intelligente devient une réalité pour la plupart des gens, une constellation de robots domestiques, supervisés par la technologie de la maison intelligente, pourrait assumer toutes sortes de tâches que nous préférerions ne pas faire. Cela nous donnerait beaucoup plus de temps pour faire des choses que nous aimons, ou du moins, des choses que nous aimons bien mieux que de sortir les poubelles.

