Se soutenant avec une canne, Michael Rooker a quand même réussi à s’attirer les projecteurs sur la scène du New York Comic Con avec ses collègues stars de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. L’acteur de 68 ans connu pour jouer des rôles comme Yondu dans Gardiens et Merle Dixon dans Les morts-vivants a volé la vedette malgré un rôle seulement bref dans Vol. 3.

Cela était en partie dû à sa volonté de parler comme le grand-père préféré de tout le monde qui a tout simplement vécu trop longtemps pour continuer à s’en foutre. Une autre partie était sa volonté de faire un usage intéressant des bijoux mis au rebut. Qui était le plus susceptible de s’endormir sur le plateau ? Tous les regards se tournèrent vers Rooker. Qui était le plus susceptible de se blesser sur le tournage ? Encore une fois, en plaisantant à moitié, Rooker. À peine 10 minutes après le début du panel, Rooker baissa les yeux devant sa chaise. Il se leva lentement et ramassa quelque chose sur le sol de la scène.

« J’ai trouvé un truc pour les oreilles, un de ces trucs qui rentrent dans le nez et les oreilles ? » Ses co-stars étaient un peu déconcertées. « Un piercing? » » ont suggéré ses co-stars. Rooker a ri, puis a mis l’anneau entre ses narines et l’a brandi pour que toute la foule le voie.

« Je vais le vendre aux enchères », Rooker » dit en retirant l’anneau de son nez.

Les acteurs rassemblés n’étaient pas nécessairement censés discuter de grand-chose, ou quoi que ce soit, de leur contribution à la création de l’un des succès les plus récents de Marvel. La grève des acteurs en cours s’est poursuivie faire du NYCC de cette année une occasion quelque peu délicate. En supposant qu’il n’y avait même pas la possibilité de faire mention du film Marvel, les animateurs ont impertinemment qualifié l’assemblée de panel des « gardes de sécurité de la Voie lactée ».

Et pourtant, les acteurs semblaient parfois ignorer complètement les grèves. Karen Gillan, qui joue Nebula, a déclaré qu’elle consacrerait quatre heures et demie chaque jour à son maquillage. Pom Klementieff et Chukwudi Iwuji, respectivement Mantis et High Evolutionary, ont déclaré qu’ils n’avaient dû passer que deux heures et demie dans le fauteuil pour chaque jour de tournage. Sean Gunn, qui a réalisé les lignes vocales du jeune Rocket, a donné un aperçu de la façon dont les cinéastes ont animé le jeune raton laveur. Gunn a déclaré qu’ils n’avaient fait que quelques captures de mouvements pour le jeune Rocket, ce qui nécessitait qu’il enfile une combinaison de capture de mouvements. Le reste n’était qu’une simple « référence de mouvement », qu’il qualifiait de « assez simple ».

Gillan a également donné un indice sur la façon dont elle a créé la voix électronique tendue de Nebula, affirmant que le réalisateur James Gunn lui avait demandé de faire une voix grave « comme Clint Eastwood », ajoutant qu’elle avait eu beaucoup de latitude pour faire du « décalé ». » choisit la façon dont elle a représenté le guerrier à la peau bleue. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de jouer des personnages qui ne sont pas humains, Rooker a répondu qu’il s’agissait davantage de la façon dont les personnages sont humanisés, plutôt que de la façon dont ils ne le sont pas.

« [Yondu] « J’aime les Terriens », a déclaré Rooker, offrant plus d’informations sur la relation centrale de Yondu pour l’ensemble de Gardiens trilogie. Il aime leur façon de jouer. Il aime leurs petits gadgets et jouets », a déclaré Rooker. « Il veut être un vrai père pour Star-Lord. »

« Cela doit être fondé, n’est-ce pas », a déclaré Iwuji. « Tout le monde a des traits humains tellement reconnaissables, et c’est lorsque ces moments d’humanité apparaissent que cela montre vraiment ces personnages. »

Il semble que Gardiens Les acteurs n’avaient vraiment aucune limite là où ils allaient. Cet appel habituel de superfans de la foule de « Nous t’aimons, Michael » a été accueilli par une moquerie de la part de Rooker.

« L’amour, la luxure, les gens confondent », a-t-il déclaré.

