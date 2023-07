Roo Irvine de Bargain Hunt étourdit les téléspectateurs avec une tenue glamour malgré un fond boueux

La star de BARGIN Hunt, Roo Irvine, a impressionné les fans en s’habillant pour trouver les meilleures offres, même si cela signifie se promener sur un terrain boueux en talons hauts.

Le spécialiste des antiquités est apparu aujourd’hui dans l’émission BBC One, prêt à aider un autre duo, espérons-le, à gagner gros et à trouver les meilleures affaires.

Roo a rejoint l’équipe bleue avec l’expert rival Raj s’occupant de l’équipe rouge[/caption] Bbc Bbc

Roo a ajouté des accessoires dorés à sa tenue glamour[/caption]

Habillée de la même couleur que son équipe Bargain Hunt, bleue, Roo, 42 ans, n’a pas laissé le point de rencontre boueux de Newark, Nottinghamshire, l’empêcher de s’habiller pour impressionner.

La star portait des collants bleu foncé pour l’aider à rester au chaud alors qu’elle les associait à de superbes talons hauts dorés.

Sur sa moitié supérieure, elle portait un élégant combo cape et poncho patché bleu et vert qui descendait juste au-delà de ses genoux, qu’elle serrait à la taille avec une somptueuse ceinture en chaîne dorée.

Les reflets dorés figuraient davantage alors qu’elle éblouissait avec plusieurs bracelets en or sur son bras droit et des boucles d’oreilles pendantes en or.

Elle a complété son look avec un bonnet bleu et des gants.

Roo s’est associé à la chasseuse de bonnes affaires à la retraite Susie Silverman et à l’enseignante Lesley Murray alors qu’ils partaient à la recherche de trésors cachés parmi la vente de bottes.

Elle a affronté l’expert Raj Bisram dans l’équipe rouge avec la présentatrice Christina Trevanion qui les surveillait tous les deux.

Un fan a été un peu surpris par la tenue et a tweeté: « Roo convenablement chaussé pour un terrain boueux… #chasse aux bonnes affaires. »

Un spectateur fidèle a déclaré: « 2 de mes favoris sur #Bargainhunt Roo & Raj. »

« C’était super aujourd’hui », a ajouté un autre.

Lors de la vente aux enchères finale, Roo a troqué son ensemble bleu d’extérieur contre une tenue d’intérieur bleue et verte plus décontractée.

Son sens aigu de la mode n’était que la cerise sur le gâteau antique, avec l’équipe bleue en tête, gagnant avec un bénéfice de 39 £.

Bargain Hunt est généralement diffusé en semaine à 16h30 sur la BBC – l’horaire peut varier pendant Wimbledon.

Servant son look bleu alors qu’elle traversait un champ boueux à la recherche d’offres[/caption]