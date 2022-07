Ronny Jackson manque de respect à Obama après avoir fait honte à un tweet privé

Facebook



Barack Obama s’est forgé une réputation publique en tant que type “Obama sans drame” qui fait tout son possible pour éviter les confrontations et préfère utiliser la logique et un sens de la mission partagée pour résoudre les problèmes ou les comportements problématiques. Une partie de cela provient sans aucun doute de la mort politique qui aurait naturellement découlé de tout indice du stéréotype de «l’homme noir en colère» et une partie de cela est simplement la personnalité d’Obama. Mais cela fait aussi partie de la personnalité d’Obama de défendre ses chers amis et d’affronter des gens qui ont franchi une ligne éthique qui va au-delà de la politique. Il y a un an, Obama a envoyé au représentant Ronny Jackson, ancien médecin de la Maison Blanche, une rare réprimande privée pour avoir qualifié Biden d’inapte mental, un missile éthique avec guidage GPS directement dans l’âme de Jackson.

Jackson, cependant – maintenant solidement MAGA, n’avait pas d’âme à frapper. Le missile a traversé un vide et a touché la terre rouge du Texas derrière Jackson.

Toute l’affaire a commencé lorsque le Dr Ronny Jackson, alors candidat aux élections, a publié un tweet, comme le raconte Mediaite :

“Vous vous souvenez du test cognitif que j’ai passé à @realDonaldTrump ? Celui qu’il a réussi ! On dirait que quelqu’un d’autre pourrait avoir besoin de faire des tests !! Angoissant!!”

Obama a envoyé un e-mail privé à Jackson (plutôt que de le faire exploser sur CNN). Et la honte d’Obama serait restée privée si Ronny Jackson ne l’avait pas rendue publique dans son nouveau livre à venir, Tenir la ligne : une vie de défense de la démocratie et des valeurs américaines, obtenu par CNN. Jackson déclare qu’Obama a écrit un e-mail à Jackson indiquant :

« J’ai mis un point d’honneur à ne pas commenter vos services dans l’administration de mon successeur et j’ai toujours fait l’éloge de vous, tant en public qu’en privé. Vous m’avez toujours bien servi, moi et ma famille, et je vous ai considéré non seulement comme un bon médecin et membre du service, mais aussi comme un ami.

Obama étant Obama, a adouci Jackson, faisant savoir à Jackson qu’Obama apprécie et respecte absolument Jackson. Et puis le problème et le marteau :

“C’est pourquoi je dois exprimer ma déception face au coup bas que vous avez pris sur Joe Biden via Twitter.

«Ce n’était pas professionnel et en dessous du bureau que vous occupiez autrefois. C’était aussi un manque de respect envers moi et les nombreux amis que vous aviez dans notre administration. Vous étiez le médecin personnel du président des États-Unis ainsi qu’un amiral de la marine américaine. Je m’attends à mieux et j’espère, après réflexion, que vous attendez davantage de vous-même à l’avenir.

Parfaite perfection. Obama dit sans vergogne à Jackson qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes de sa profession ou des postes qu’il occupait et qu’il a plutôt opté pour le coup bon marché, descendant de l’orbite haute au piratage politique souterrain, une sacrée chute.

Comme dit, cependant, malgré le fait que 98% d’entre nous, si avoir connu et servi Obama personnellement auraient été profondément honteux de nous-mêmes ou au moins regrettés et réfléchis, Jackson avait vendu son âme au public et au pouvoir brut du MAGA mouvement. Il n’y a qu’une seule réaction publique acceptable, dire essentiellement à Obama de se plier, tandis que Jackson se frappait la poitrine en tant que membre du Congrès très puissant. L’histoire selon Mediaite :

Surpris et troublé par l’e-mail, Jackson a finalement choisi de ne pas répondre. Jackson se souvient avoir envisagé d’appeler l’ancien président, mais un de ses amis, l’animateur de radio et commentateur conservateur Dan Bongino, lui a rappelé qu’Obama n’avait rien fait pendant que Jackson était au milieu d’un combat de confirmation au Sénat pour être le secrétaire de Trump pour le Département des anciens combattants. Affaires.

Obama ne s’est impliqué dans aucun aspect de la façon dont Trump dirigeait son administration. Obama n’a pas aidé les gens, et Obama n’a pas fait de mal aux gens. Il a fait ce que font les ex-présidents, respecter le fait que le nouveau président a le droit d’avoir un ancien président qui se taise. Comme c’est typiquement MAGA (et Bongino) de croire que Jackson méritait qu’Obama vienne le défendre dans les moments difficiles, mais attendez-vous ensuite à ce qu’Obama empêche son ex-président de critiquer directement l’administration et le personnel de Trump.

Et ainsi Jackson a résumé la situation comme on pourrait s’y attendre de la part de tout politicien MAGA qui se respecte et adore Trump :

« Alors, après réflexion, j’ai pensé, vous savez quoi ? Merde ce mec ! Je ne le fais pas. Je m’en suis juste éloigné, c’est la dernière fois que j’ai eu le moindre contact avec [Obama].”

Amiral de la Marine à la retraite et membre du personnel de la Maison Blanche de l’ancien président et commandant en chef qu’il a servi, “Visez ce type!” Encore une fois, magafection.

C’est assez facile d’écrire publiquement “Visez ce mec !” tout en sachant qu’Obama n’est pas du genre à divulguer la saleté qui entourait absolument la clinique de la Maison Blanche sous Jackson. Obama doit avoir beaucoup de choses qu’il pourrait utiliser en réponse à l’insulte de Jackson.

Jackson sait juste qu’Obama a trop de classe pour l’utiliser, lutter avec des cochons et tout. Obama a passé des décennies à se forger la réputation d’être au-dessus des bagarres mesquines comme celle-ci et il n’est pas sur le point de s’abaisser à se battre avec un représentant impétueux du premier mandat. Obama a d’autres choses dans son assiette, des choses qui comptent. Jackson ne figurera pas sur la liste.