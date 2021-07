Ronny Jackson appelle les démocrates à vérifier les capacités cognitives de Joe Biden après que Trump a affirmé avoir réussi le test d’aptitude mentale

RONNY Jackson a appelé les démocrates à vérifier les capacités cognitives de Joe Biden après que l’ancien président Donald Trump a affirmé qu’il avait réussi le test d’aptitude mentale.

Le représentant du Texas Ronny Jackson, ancien médecin de Trump à la Maison Blanche, fait pression pour que Biden soit évalué car il affirme que le démocrate de 78 ans n’est pas « physiquement ou cognitivement apte à être président ».

Jackson a raconté comment Biden, sur la photo, a « toujours fait des gaffes », mais a exprimé sa préoccupation que les plus récentes soient « différentes » Crédit : Splash

Jackson, sur la photo, veut que Biden se fasse tester, tout comme Trump, qui a accepté de passer l’évaluation cognitive de Montréal (MoCA) pour vérifier les troubles cognitifs un an seulement après le début de sa présidence. Crédit : EPA

S’exprimant dans une interview avec Fox News ce week-end, Jackson – qui fait partie des 14 législateurs républicains qui ont signé une lettre appelant à ce que Biden passe un examen mental – a insisté sur le fait que le test « doit » être effectué.

Il a déclaré samedi au média: « L’extrême gauche et les médias grand public exigeaient que ce soit la nouvelle norme pour quiconque va diriger notre pays et être notre commandant en chef et notre chef d’État.

« Je dis juste que je suis d’accord avec eux à ce stade – nous devons le faire. »

Jackson veut que Biden se fasse tester, tout comme Trump, qui a accepté de passer le Montreal Cognitive Assessment (MoCA) pour vérifier les troubles cognitifs un an seulement après le début de sa présidence.

Bien que la Maison Blanche ait récemment déclaré que Biden passerait un examen physique en 2021, Jackson a noté qu’il n’était pas confirmé si un test cognitif ferait partie de ce dépistage.

Le représentant du GOP a également déclaré à Fox News qu’il pensait que Biden « démontre chaque jour qu’il se passe quelque chose.

« Vous n’avez pas besoin d’être médecin pour examiner ce comportement et voir qu’il se passe quelque chose de préoccupant. »

Il a raconté comment Biden a « toujours fait des gaffes », mais s’est dit préoccupé par le fait que les plus récentes sont « différentes ».

« Il est confus, il est désorienté. Nous connaissons tous des gens qui ont 100 ans, qui sont fondamentalement aussi pointus qu’un clou, et nous connaissons des gens qui sont dans la mi-60 qui ont des difficultés cognitives … et je pense qu’il est sur ça fin du spectre », a déclaré Jackson.

« Il ne vieillit tout simplement pas avec grâce à ce stade. Je leur demande juste, lorsque vous faites l’examen physique, incluez l’évaluation cognitive. En ce qui me concerne, le précédent standard a été établi et ils doivent suivre et faire de même . »

Le représentant du Texas, Ronny Jackson, déclare que Biden n’est pas « physiquement ou cognitivement apte à être président » Crédit : Fox News

Il est l’un des 14 législateurs républicains qui demandent à Biden de passer un test mental Crédit : AP

Jackson s’est également entretenu avec Sean Hannity le mois dernier et a déclaré: « Nous ne pouvons plus nous asseoir là-dessus. Il n’est pas physiquement ou cognitivement apte à être notre président en ce moment. »

L’ancien médecin de la Maison Blanche a déclaré qu’il était conscient des exigences de la présidence, mais a déclaré que le démocrate n' »inspirait pas confiance » sur la scène mondiale.

Il a qualifié la performance de Biden avec les dirigeants mondiaux d' »embarrassante » et a déclaré que les Américains ont besoin d’un président en qui ils peuvent avoir confiance, rapporte Mail Online.

Le législateur texan a révélé qu’il enverrait la lettre à Biden et à son équipe.

Elle est adressée au président, à son médecin Dr Kevin O’Connor et au conseiller médical en chef Dr Anthony Fauci.

Les législateurs ont déclaré que le « déclin mental et l’oubli » de Biden étaient devenus plus apparents au cours des 18 derniers mois

Il appelle Biden à se soumettre à un test de capacité cognitive et à partager les résultats avec le pays.

Jackson a déclaré à The Hill: « Juste tout ce qui se passe depuis un an et demi … [Biden] ne sait pas ce qui se passe, où il est. Il est très confus tout le temps.

« Ils méritent de savoir qu’il ou elle peut accomplir les tâches exigées du bureau, et ils méritent d’avoir une transparence totale sur l’état mental de leur plus haut dirigeant élu. »

Le président, qui est enclin à la gaffe, a gaffé à plusieurs reprises ces derniers mois.

Il a confondu la Syrie avec la Libye à trois reprises lors d’une conférence de presse au sommet du G7.

Biden a déclaré aux troupes américaines stationnées à la RAF Mildenhall qu’il oubliait sans cesse qu’il était président et appelait la Royal Air Force la RFA.

Le démocrate a qualifié la RAF de RFA lors de son voyage au Royaume-Uni Crédit : Getty

Biden a trébuché en montant les marches d’Air Force One en mars Crédit : Twitter/La Colline

Le président a affirmé que les lits d’hôpitaux américains seront submergés par des Américains souffrant d’Alzheimer dans deux décennies.

Les vérificateurs des faits pour le Washington Post ont révélé qu’il n’y avait aucun fondement aux affirmations.

Biden a également involontairement dit aux Américains gagnant moins de 400 000 $ qu’ils n’auraient à payer aucun impôt alors qu’il révélait ses plans de dépenses.

Et en mars, Biden a été surpris en train de trébucher sur les marches d’Air Force One dans une gaffe embarrassante.

Le trébuchement a suscité des appels à la destitution de Biden, car certains ont déclaré qu’il était « inapte » à exercer ses fonctions.

Ce n’est pas la première fois que Jackson, qui a été médecin pour Obama et Trump, remet en question les capacités cognitives de Biden.

Jackson a été médecin de la Maison Blanche pour Donald Trump Crédit : AFP ou concédants de licence

Il a tenté de mettre le problème en évidence lors de la campagne présidentielle de l’année dernière.

En octobre, il a affirmé que Biden « n’a pas la capacité mentale, la capacité cognitive pour servir de commandant en chef ».

La crédibilité de Jackson a été remise en question dans le passé concernant les allégations concernant la santé et les capacités cognitives de Trump.

En 2018, Jackson a déclaré que Trump avait une « excellente » santé cardiaque malgré son régime de « malbouffe ».

Jackson a également déclaré que Trump avait obtenu un score parfait de 30 sur 30 à un test cognitif et était exactement une livre en dessous de ce qui est considéré comme « obèse ».

Interrogé sur cette évaluation, Jackson a déclaré que cela était dû aux « gènes incroyablement bons de Trump, et c’est juste la façon dont Dieu l’a fait ».

Biden a déclaré qu’il avait l’intention de passer un examen médical cette année et que les résultats seront divulgués au public.