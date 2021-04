Le guitariste des Rolling Stones, Ronnie Wood, dit qu’il est à nouveau sans cancer, après avoir secrètement combattu la maladie pour la deuxième fois lors du verrouillage au début de la pandémie de coronavirus.

La légende du rock de 73 ans a révélé qu’il avait récemment été diagnostiqué avec une forme de cancer à petites cellules, qui affecte généralement les poumons ou la prostate, selon la clinique Mayo. Wood avait déjà lutté contre un cancer du poumon en 2017, ce qui avait entraîné l’extraction d’une partie de son poumon au cours d’une opération de cinq heures.

« J’ai eu un cancer de deux manières différentes maintenant », a-t-il déclaré dans une interview accordée au britannique The Sun Monday. «J’ai eu un cancer du poumon… et j’ai eu des petites cellules plus récemment que je me suis battu lors du dernier verrouillage.»

Wood a déclaré qu’il avait reçu «le feu vert» de ses médecins et qu’il n’avait plus de cancer. Le rockeur a attribué son rétablissement à un «pouvoir supérieur», une croyance fondamentale des Alcooliques anonymes.

« Je traverse beaucoup de problèmes maintenant, mais tout au long de ma récupération, vous devez laisser tomber », a déclaré Wood. « Et quand vous remettez le résultat à votre puissance supérieure, c’est une chose magique. »

Wood a été ouvert à propos de sa lutte contre la dépendance et a reçu un traitement en cure de désintoxication à plusieurs reprises, selon The Sun. Le bois a fumé jusqu’à «25 à 30 cigarettes par jour pendant 50 ans», selon le point de vente.

« Cela vous ramène à la prière de sérénité: » Accordez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer. » C’est incroyable », a déclaré Wood. « Ce qui sera sera, cela n’a rien à voir avec moi. Tout ce que je peux faire est de rester positif dans mon attitude, d’être fort et de le combattre, et le reste dépend de ma puissance supérieure. »

Wood a six enfants, dont des filles jumelles de 4 ans, Gracie Jane et Alice Rose, avec sa femme Sally Humphreys. Il a dit que sa famille et son art étaient sa principale source d’inspiration pour se battre.

«L’art-thérapie s’est imposée d’elle-même d’une certaine manière, en particulier dans le verrouillage. L’art m’a aidé à traverser cela – pour m’exprimer et me perdre», dit-il. « Je peindrais (les jumeaux) tout le temps si je le pouvais, mais c’est incroyable d’être avec eux et juste d’observer, de l’imprégner de cette façon. »

