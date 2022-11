Ronnie Radford: la légende de la FA Cup et de Hereford United décède à l’âge de 79 ans | Nouvelles du football

L’ancien milieu de terrain de Hereford United, Ronnie Radford, qui a marqué l’un des buts les plus emblématiques de l’histoire de la FA Cup, est décédé à l’âge de 79 ans.

Le tir de 30 mètres de Radford a aidé son équipe à remporter une victoire 2-1 contre Newcastle en 1972 à Edgar Street et fait partie du folklore de la FA Cup.

Une déclaration de Hereford disait: “Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Ronnie et souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis en ce moment très triste.

“Ronnie ne fait pas seulement partie du folklore de Hereford United, il fait partie de l’histoire du football et a maintenu Hereford sur la carte du football depuis 1972.

“Sa manière douce et son approche amicale et modeste de la vie incarnaient l’homme qu’il était et il était toujours ravi de visiter Edgar Street, de rencontrer d’anciens coéquipiers et de regarder l’équipe actuelle en action.

“Nous garderons toujours Ronnie près de nos cœurs à Edgar Street, pas seulement aux moments de la FA Cup, mais pour toujours et le célébrerons ainsi que son énorme rôle dans la propulsation de Hereford United au premier plan de l’attention de la nation avec cet objectif et en faisant partie de cette équipe. .

“Nous ferons avancer ton esprit. Repose en paix Ronnie.”

Radford a également joué pour Cheltenham Town et Newport County au cours de sa carrière. Il a également été joueur-manager à Worcester City en 1974.

Hereford a atteint le premier tour de la FA Cup cette saison et jouera à Portsmouth vendredi soir, battant Bromsgrove Sporting, Three Bridges et les détenteurs du trophée FA et l’équipe de la Ligue nationale Bromley Town lors des tours de qualification.