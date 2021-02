La star du snooker Ronnie O’Sullivan a raté l’occasion de partager l’écran avec sa fiancée actrice Laila Rouass après avoir été jugée « trop ​​poilue » pour jouer un patient à Holby City.

Le joueur de snooker professionnel est fiancé à la star des Footballers ‘Wives, qui joue Sahira Shah dans le drame médical de la BBC.

Laila, 49 ans, a quitté la série en 2012, mais son personnage fait un grand retour cette semaine.

Elle a filmé ses scènes de retour sous des mesures strictes de distanciation des coronavirus, ce qui signifie que les étoiles ne peuvent se toucher que si elles sont dans une bulle.

Les patrons voulaient que son personnage de médecin se rapproche d’un patient dans la série, alors Laila a suggéré d’amener son partenaire dans la vraie vie, Ronnie, 45 ans, pour l’utiliser comme un double du corps.

Cependant, son idée a été rejetée car la star du snooker a été jugée « trop ​​poilue ».

Lors d’une apparition à Saturday Kitchen ce week-end, Laila a déclaré: «C’est tellement drôle.







«Ce qui se passe maintenant, c’est que si vous devez toucher quelqu’un, comme un patient, vous devez le connaître, il doit être dans votre bulle.

«Alors ils amènent quelqu’un qui est dans votre bulle et ils le coupent.

« J’étais comme ‘oh ouais Ronnie peut venir’ et ils ont regardé ses photos et ils ont dit ‘non non, il est juste trop poilu – nous ne pourrons jamais les égaler’. »







Laila, qui est devenue célèbre dans le drame des années 1990 Footballers ‘Wives, est avec Ronnie depuis neuf ans et ils sont fiancés depuis 2013.

Elle était auparavant mariée à Abdeslam Rouass jusqu’à leur divorce en 2003.

Ronnie a trois enfants d’une relation précédente.

Dans une interview exclusive avec The Mirror, Laila a parlé de la vie tranquille du couple.







Elle a révélé qu’elle faisait des recherches sur les enseignements et les méthodes du Bouddha et des philosophes grecs dans le cadre de ses études sur le bien-être et la philosophie.

Laila a admis que Ronnie avait également embrassé ses études.

Elle a déclaré: «Je me suis inscrite à un cours de l’Université de Yale sur le bien-être et le bonheur, ce qui m’a conduit à lancer une nouvelle initiative sur l’auto-compassion.

« Cela a été une bouée de sauvetage pour moi … J’ai suivi le cours, mais il s’est en quelque sorte mis dedans. »