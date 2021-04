Ronnie O’Sullivan visera à égaler la marque de Stephen Hendry de sept titres mondiaux de snooker

Ronnie O’Sullivan insiste sur le fait qu’il se fiche de la perspective d’égaler le record de sept couronnes de Crucible de Stephen Hendry alors qu’il se prépare à commencer la défense de son titre mondial de snooker.

Dans un signe que le joueur de 45 ans pourrait à nouveau tomber amoureux du jeu, il a admis qu’il préférerait adopter un rôle non-joueur dans le tournoi et a décrit comment il traiterait son séjour à Sheffield comme un « vacances ».

O’Sullivan a déclaré: « Gagner le championnat du monde m’a toujours semblé un décevant, au même titre que de sortir en tant que champion en titre. C’est ce que c’est, soit ça fait flotter votre bateau, soit ça ne le fait pas.

« J’aurais aimé partager votre enthousiasme à l’idée d’aller pour ma septième Ronnie O’Sullivan is treating Sheffield ‘like a holiday’ as he prepares for World Snooker Championship | Snooker News, mais je ne le fais pas. Cela convient à mon style de vie, et jouer au billard est probablement la partie que j’aime le moins.

«Si je ne pouvais pas jouer, ce serait génial, et je pourrais simplement profiter des autres avantages du billard, mais je suppose que vous n’aimerez jamais à 100% de ce que vous faites, alors je dois juste sucer et traversez certaines parties du jeu. «

O’Sullivan dit qu’il traite son voyage à Sheffield comme des vacances

Ronnie O’Sullivan (1) contre Mark Joyce Anthony McGill (16) contre Ricky Walden Ding Junhui (9) contre Stuart Bingham Stephen Maguire (8) contre Jamie Jones ——————————————- John Higgins (5) contre Tian Pengfei Mark Williams (12) contre Sam Craigie Mark Allen (13) contre Lyu Haotian Mark Selby (4) contre Kurt Maflin ——————————————- Neil Robertson (3) contre Liang Wenbo Jack Lisowski (14) contre Ali Carter Barry Hawkins (11) contre Matthew Selt Kyren Wilson (6) contre Gary Wilson ——————————————- Shaun Murphy (7) contre Mark Davis Yan Bingtao (10) contre Martin Gould David Gilbert (15) contre Chris Wakelin Judd Trump (2) contre Liam Highfield

O’Sullivan a grimpé en flèche vers son sixième titre à la fin de l’année dernière, mais a connu une saison frustrante selon ses propres normes sans précédent, perdant les cinq finales dans lesquelles il a disputé, y compris des défaites brutales contre Neil Robertson et John Higgins.

Bien que sa victoire finale facile contre Kyren Wilson reste fraîche dans l’esprit, les pensées reviennent inévitablement à la dernière fois qu’il a affronté un débutant dans le tirage au sort, et a été stupéfait par James Cahill l’année précédente.

Se rappelant sa propre première apparition dans le tournoi à 17 ans en 1993, quand il a perdu contre Alan McManus, O’Sullivan a ajouté: « Quand je suis arrivé ici, j’ai trouvé cela assez étrange, parce que vous construisez en allant au Creuset. et je n’ai pas joué aussi bien – je ne sais pas pourquoi. «

« The Rocket » admet qu’il n’a pas hâte de participer à la mouture de 17 jours au Crucible

O’Sullivan a blâmé un « seuil d’ennui bas » pour son aversion pour le slog de 17 jours à Sheffield, mais après avoir ouvert une boutique sur mesure dans le centre commercial voisin de Meadowhall plus tôt ce mois-ci, il aura sûrement beaucoup de choses à s’occuper pour la durée de son séjour.

« Je suis juste ici pour en profiter », a ajouté O’Sullivan. « Si je n’ai pas bien réussi dans le tournoi, ce n’est pas la fin du monde. J’ai la boutique et j’ai de superbes parcours de course à pied et c’est comme des vacances.

« Je dois juste y aller et frapper quelques balles – je préfère ne pas le faire, mais cela fait partie du travail je suppose. C’est toujours difficile ici, et parfois plus tôt c’est fini, mieux c’est. »

