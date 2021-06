Ronnie Ortiz-Magro de Jersey Shore s’est fiancé à sa petite amie Saffire Matos quelques semaines après son arrestation pour «violence domestique»

La star de JERSEY Shore, Ronnie Ortiz-Magro, est fiancée à sa petite amie Saffire Matos après avoir fait sa demande en mariage ce week-end.

La proposition intervient quelques semaines seulement après l’arrestation de Ronnie pour «violence domestique».

Ronnie a proposé samedi après avoir profité d’un pique-nique privé sur la plage de Los Angeles, Gens signalé.

Sa fille de 3 ans, Ariana, avec son ex Jenn Harley, ainsi que d’autres membres de sa famille, étaient là pour célébrer les fiançailles.

Le même jour, Jenn a été arrêtée pour coups et blessures domestiques et voies de fait avec une arme mortelle, a confirmé The Sun.

La mère de deux enfants de 34 ans a été placée en garde à vue à Las Vegas samedi et elle a été libérée le lendemain après une comparution devant le tribunal, a déclaré le centre de détention du comté de Clark au Sun.

La police n’a pas identifié publiquement la victime présumée.

