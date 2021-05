Ronnie Ortiz-Magro de Jersey Shore embrasse sa petite amie Saffire Matos deux semaines après son arrestation pour violence domestique

Ronnie Ortiz-Magro de JERSEY Shore a embrassé sa petite amie Saffire Matos sur une nouvelle photo deux semaines seulement après son arrestation pour violence domestique.

Lundi, Ronnie, 35 ans, et Saffire, 29 ans, se sont présentés comme un front uni en partageant le même instantané sur les réseaux sociaux.

Ronnie et Saffire ont pris une photo ensemble environ deux semaines après son arrestation pour violence domestique[/caption]

Ronnie a décrit une âme sœur comme « quelqu’un qui vous met au défi d’être meilleur »[/caption]

En un clin d’œil, la star de Jersey Shore peut sourire alors qu’il est embarqué par sa petite amie.

Saffie a un halo d’ange sur le dessus de sa tête.

Le couple a également partagé une citation similaire sur les âmes sœurs dans leurs histoires Instagram.

Le message a déclaré: «Une âme sœur est quelqu’un qui vous met au défi d’être meilleur, quelqu’un qui ne supporte pas de vous voir triste.

Ronnie et Saffie ont publié la même image et le même texte sur les réseaux sociaux[/caption]

«Quelqu’un qui reste fidèle, loyal et engagé envers vous, quelqu’un qui vous aide à prendre soin de vous lorsque vous êtes malade.

« Quelqu’un qui se tient à vos côtés pendant les bons et les mauvais jours, et quelqu’un qui veut vieillir et devenir gris avec vous. »

Le mois dernier, la star de télé-réalité a été arrêtée après son implication présumée dans une altercation de violence domestique chez lui à Los Angeles.

Ronnie devrait faire face à ses accusations de violence domestique en octobre[/caption]

L’avocat de Ronie, Scott Leemon, a déclaré: «Nous venons d’apprendre les nouvelles allégations contre Ronnie et avons besoin de plus de temps pour enquêter plus avant.

« En tant que tel, nous ne ferons aucune autre déclaration pour le moment. »

Selon les dossiers du département du shérif de Los Angeles obtenus par The Sun, Ronnie a été arrêté et placé en garde à vue à la prison de Van Nuys.

Après avoir versé une caution, le Jersey Shore La star doit retourner au tribunal et faire face à des accusations le 13 octobre.

Jenn et Ronnie ont une fille de 3 ans nommée Ariana Sky.[/caption]

La victime présumée impliquée dans le dernier incident de Ronnie n’a pas été nommée, bien que TMZ ait rapporté que Saffire avait appelé la police cette nuit-là depuis la maison.

L’ex de Ronnie Jen Harley, 32 ans, a parlé de sa dernière confrontation avec la loi.

Jenn a écrit: «PSA qui a besoin d’entendre cela… Comme vous pouvez le voir encore à ce jour, les abus ne se terminent jamais, c’est votre chance, sortez maintenant. COURS!

«Alors ne laissez pas quelqu’un vous donner l’impression que c’est de votre faute pour ses actes !!

Jenn a averti les victimes d’abus de « sortir » et de « courir » avant que les événements « s’aggravent »[/caption]

« Je vous promets que cela ne fera qu’empirer. »

Jenn et Ronnie partagent une fille de 3 ans, Ariana Sky.

Le petit ami de Jenn, Joe, a également sauté sur les réseaux sociaux pour confirmer qu’elle n’était pas impliquée dans la récente altercation et pour critiquer Ronnie.

Il a écrit: «Pour tout le monde qui le demande! Non, ce n’était pas Jen, elle était à la maison avec moi en toute sécurité et loin du psychopathe!

En 2019, la star de MTV aurait été touchée par un taser et arrêtée après avoir prétendument agressé son ex.

Ronnie a posé en un clin d’œil avec sa fille Ariana[/caption]





Ronnie a menacé Jenn avec un couteau et a «kidnappé» leur fille Ariana, selon la police.

Il a été accusé de crime de violence domestique, de mise en danger d’enfants, de menaces criminelles et de brandissement d’une arme.

Il a accepté un accord de plaidoyer dans l’affaire et a été condamné à 36 mois de probation.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes touché par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez RAINN (Rape, Abuse, & Incest National Network) au 800-656-HOPE (4673).