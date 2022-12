Ronnie, le fils de Tina Turner, est mort à 62 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Ronnie Turner serait mort à 62 ans. L’acteur, dont les parents étaient Tina, 83, et Ike Turner, est décédé après que des ambulanciers paramédicaux ont été appelés à son domicile de la vallée de San Fernando jeudi, selon TMZ. Bien que l’état de santé dont il souffrait ne soit pas clair, la personne qui a passé l’appel aurait déclaré qu’il avait du mal à respirer à l’extérieur de leur domicile, puis a cessé de respirer plus tard. Il a été signalé mort sur les lieux, alors que des passants tentaient de pratiquer la RCR. Il laisse dans le deuil sa femme, ses deux demi-frères et sa mère.

Ronnie était le fils cadet de Tina après avoir donné naissance à son frère aîné Craig, décédé par suicide en 2018 à 59 ans. Tina avait également adopté deux des enfants d’Ike issus d’autres relations (Ike Jr. et Michael), mais ils étaient tous les deux plus âgés que Ronnie. L’état de santé de Ronnie n’était pas clair, mais il aurait lutté contre le cancer dans le passé. Le père de Ronnie est décédé en décembre 2007 à 76 ans.

Ike Jr. a révélé qu’il avait eu des contacts avec son demi-frère dans une interview de 2018 avec Courrier quotidien, où il a également mentionné qu’il était marié à une chanteuse française. “Je parle régulièrement à Ronnie – il est en excellente santé et marié à la chanteuse Afida Turner“, a-t-il déclaré au point de vente.

Le fils de l’icône de la musique avait suivi ses traces et poursuivi sa propre carrière dans la musique et s’était essayé au théâtre. Plus particulièrement, il a fait une apparition en tant que The Revue dans le biopic de 1993 sur sa mère Qu’est ce que l’amour a à voir avec çaqui mettait en vedette Angela Bassette en tant que “reine du rock and roll” et Laurence Fishburne jouant son ex-mari, par IMDb. À part le film, il semble que Ronnie soit resté à l’écart des projecteurs. Il a fait une rare apparition publique en 2007 lors des funérailles de son père.

Ronnie a été marié à Afida de 2007 jusqu’à son décès. La chanteuse, 45 ans, a posté une série de photos et a écrit un hommage à son défunt mari sur son Instagram après sa mort. “Mon Dieu, Ronnie Turner, un véritable ange, une âme énorme, hautement spirituelle, mon mari, mon meilleur ami, mon bébé”, a-t-elle écrit. “C’est une tragédie. [You’re] avec ton frère Craig et ton père Ike… Reposez-vous au paradis.

