Ronnie Kasrils | Personne ne devrait se réjouir de la souffrance, mais les oppresseurs doivent assumer leurs responsabilités

Des Palestiniens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le 9 octobre 2023. Mahmud Hams/AFP

Le régime d’apartheid sud-africain a dû payer le prix de son arrogance suprémaciste. Il semble que ce soit exactement ce que l’opération du Hamas, Inondations d’Al Aqsa, a réalisé, écrit Ronnie Kasrils. Aussi étonnants qu’aient été l’éclatement du camp de concentration de Gaza et les attaques qui ont suivi dans les villes de colonisation du sud d’Israël, saisies aux Palestiniens autochtones lors du nettoyage ethnique passé, les raisons de ces actions sont claires pour tous ceux qui ont un esprit ouvert et un sens de la justice.

