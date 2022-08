Ronnie Dunn dit que le nouvel album ‘100 Proof Neon’ est un retour à la musique country des années 80

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’icône de la musique country Ronnie Dunn a parlé de son prochain album dans une interview exclusive avec Fox News Digital, affirmant qu’il s’agit d’un retour au style plus traditionnel de la musique country des années 80.

Le septième album solo de Dunn, intitulé “100 Proof Neon”, est le retour de Dunn au genre de musique country qu’il a grandi en écoutant, qu’il a décrit comme de la musique country mélangée à un peu de musique rock, s’inspirant de groupes comme Paycheck et des artistes comme Johnny Lee.

D’après son expérience, la chose la plus importante à propos d’une chanson est la façon dont le public y réagit et s’il peut danser dessus.

“Eh bien, je voulais le faire depuis toujours, et j’ai tout ramené au même contenu, eh bien, 99% de celui-ci dans les clubs et les honky-tonks que nous avons joués au Texas et en Oklahoma”, a déclaré Dunn. . “J’ai essayé de revenir à l’époque du juke-box quand nous étions … si vous pouviez faire danser les gens dans ces clubs … peu importait à quel point votre groupe était bon à l’époque, si vous pouviez les faire danser … vous avez été embauché encore.”

Le deuxième single sorti de l’album, “Honky Tonk Town”, présente un nouvel artiste prometteur nommé Jake Worthington qui a récemment signé avec le label Big Loud et travaille sur son propre premier album.

Dunn a décidé de travailler avec Worthington après avoir entendu sa voix sur un projet sur lequel il travaillait avec Big Loud Records et a été immédiatement attiré par celui-ci. Il a décrit la voix de Worthington comme unique.

“C’est un projet où Hardy faisait un tas de chansons, et ils m’ont demandé de chanter avec Jake Owen sur une chanson intitulée” Jonesin “”, et je l’ai fait”, se souvient Dunn. “Quand il est revenu, il y avait trois voix dessus, et la troisième voix est celle qui m’a vraiment intéressé. Il ressemblait à Lefty Frizzell.”

Alors que Dunn aime remonter le temps avec son dernier album, il admet qu’il y a pas mal d’artistes country modernes qu’il aime écouter. La méthode d’obtention de la musique a changé car, comme beaucoup d’autres, il est passé au streaming plutôt qu’à la recherche de nouvelles musiques à la radio.

Dunn dit qu’il est fan de Luke Combs, qu’il a appelé “un chanteur sérieux”, Morgan Wallen et Chris Stapleton, que Dunn dit qu’il connaît depuis un certain temps.

“Je connais Chris Stapleton depuis des années quand il travaillait ici comme écrivain”, a déclaré Dunn. “Je lui disais toujours : ‘Mec, tu vas devenir une star. Tu es une star avec cette voix et ta capacité à écrire.”’

Il n’y a pas de ralentissement dans l’avenir de Dunn car il est actuellement sur sa tournée Reboot 2022, affirmant que tous les spectacles ont été vendus, et qu’ils ont tous “été ridiculement exagérés” et “tellement amusants”.

“J’ai eu 10 ans de temps libre pour comprendre que je ne voulais vraiment pas faire toutes ces choses que je voulais faire quand j’étais absent mais chanter”, a déclaré Dunn. “Donc, je suis content d’être de retour dans le jeu.”

L’album de Dunn, “100 Proof Neon”, est sorti le vendredi 29 juillet.