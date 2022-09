Ronit Roy explique comment Kasautii Zindagii Kay a changé sa vie ; “Je n’étais pas sûr de ce que j’allais faire” [Exclusive]

Ronit Roy a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. La star qui a fait partie de séries télévisées et de films a été témoin de toutes les saisons. Il n’avait aucune idée de ce qu’il était censé faire après un film à succès. Il ne savait pas qu’il devait rencontrer des producteurs et des réalisateurs et commencer à demander plus de travail. La télévision s’est avérée être quelque chose de très satisfaisant puisque 80% de ce qu’il est aujourd’hui est dû à la télévision. Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, Ronit a expliqué comment sa série à succès Kasautii Zindagii Kay a changé et façonné sa vie.

Ronit Roy à propos de Kasautii Zindagii Kay façonnant sa vie :

L’acteur a déclaré qu’après le succès de la série, il y a eu un moment où il n’était pas sûr de ce qu’il allait faire. Il voulait travailler et faire plus de spectacles. La série a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Quand Ekta Kapoor lui a demandé s’il aimerait faire ce spectacle, il était prêt. Cela a changé sa vie pour le mieux et m’a donné le genre de succès qu’il espérait.

À propos de son personnage, M. Bajaj, qui lui a donné le succès de la série :

Dans l’interview, l’acteur a en outre révélé qu’il n’avait aucune idée qu’il recevrait autant d’amour. Kasautii a été un tournant dans sa carrière. Cela lui est venu comme un rôle de 3 mois et il a en quelque sorte eu l’opportunité de prolonger son contrat à un an. Il avait toujours faim de plus de travail et de plus de spectacles, alors Kasautii était une excellente opportunité pour lui, mais il n’imaginait pas que cela me donnerait un immense succès.

L’histoire de Ronit Roy sur le casting de Kasautii Zindagii Kay :

Le brillant acteur nous a en outre dit qu’il travaillait déjà sur un autre spectacle de Balaji, et Ekta Kapoor l’a approché avec l’idée de jouer “Rishabh Bajaj”. C’était un rôle où le personnage avait l’air jeune mais avait les cheveux poivre et sel. Donc, la plupart des autres ne voulaient pas poursuivre quelque chose comme ça, mais il était prêt. C’était en fait censé être un arc d’histoire de trois mois pour ‘Mr. Bajaj l’homme d’affaires », mais il a été appelé au bureau au bout d’une semaine. Il pensait que le personnage ne fonctionnait peut-être pas. Et quand il est arrivé, ils lui ont dit que trois mois ne fonctionneraient plus maintenant et qu’ils devraient prolonger le contrat à un an.

À propos de la vie avant Kasautii Zindagii Kay et après :

L’acteur d’Udaan a en outre déclaré qu’il était prêt à travailler dès que l’occasion se présentait. Après Kasautii, il s’est rendu compte de beaucoup de choses qu’il avait mal faites la première fois. Maintenant, il avait de l’expérience pour faire ses preuves en tant qu’acteur et cela a cédé la place à ce qu’il a réalisé aujourd’hui.