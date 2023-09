Ronit Roy et Shweta Tiwari recréent la « magie », les dernières photos des acteurs deviennent virales

M. Bajaj, alias Ronit Roy, de Kasuatii Zindagii Kay, et Prerna, alias Shweta Tiwari, se sont réunis et leurs retrouvailles ont ravi les internautes.

Kasautii Zindagii Kay d’Ekta Kapoor est un spectacle mémorable. Les personnages et les acteurs sont devenus cultes. Deux des personnages les plus mémorables de la série, M. Bajaj alias Ronit Roy et Prerna alias Shweta Tiwari, se sont retrouvés, et leurs dernières photos ont ravi les fans.

Jeudi, Ronit et Shweta ont partagé une publication carrousel avec des clichés de leur dernière séance photo. Sur les photos monochromes, Ronit et Shweta se tiennent l’un l’autre, recréant l’alchimie de leurs personnages emblématiques de la série populaire. Les acteurs ont partagé la publication sur leur Instagram et ont écrit : « Recréer la magie ! #shwetatiwari #ronitroy Surveillez cet espace ! Je vais bientôt laisser tomber quelque chose. »

Voici le message





Dès que les photos ont été partagées, les fans de la série ont salué l’alchimie intemporelle des acteurs principaux. De nombreux internautes ont exprimé leur souhait de les voir ensemble dans une suite de la série. Un fan a écrit : « S’il vous plaît, dites-nous-en plus, tellement excité. » Ravi Dubey a laissé tomber un emoji cœur. Un autre fan a écrit : « Ok… excité. » Juhi Babbar a laissé tomber un emoji sympa avec le pouce levé. L’un des fans a écrit : « Mujhe attaque aa raha hai. Itni khushi kabhi nahi huye. » Un internaute a écrit : « Je ne peux pas attendre !! Wow. » Un autre internaute a écrit : « Mon cœur, sans voix, ne peut pas attendre. »

La popularité de Kasuatii Zindagii Kay a inspiré les créateurs à donner une nouvelle vision à la série. Dans la deuxième saison de KZK, Parth Samthaan a joué le rôle d’Anurag Basu (qui était à l’origine joué par Cezanne Khan). Erica Fernandes a remplacé Shweta dans le rôle de Prerna Sharma et Karan Singh Grover a remplacé Ronit Roy dans le rôle de Rishabh Bajaj. Lors du lancement de la deuxième saison, l’émission a été interrompue car elle n’a pas réussi à recréer le succès de la première saison. Le dernier message de Ronit et Shweta a laissé les fans ravis, et il sera intéressant de voir ce qu’ils ont à offrir.