Ronan McNally: un entraîneur irlandais reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation dans le cadre d’une enquête de l’IHRB | Nouvelles de la course

L’entraîneur irlandais Ronan McNally a fait l’objet de plusieurs accusations “prouvées” par l’Irish Horseracing Regulatory Board, notamment “causant de graves dommages aux intérêts des courses de chevaux en Irlande”.

Les accusations prouvées incluent l’utilisation de l’hippodrome comme terrain d’entraînement en faisant courir des chevaux insuffisamment scolarisés, afin d’obtenir des notes de handicap ne reflétant pas leur capacité.

McNally a également été accusé d’avoir délibérément permis à The Jam Man de courir autrement que sur ses mérites lorsqu’il montait à cheval en juillet 2020 à Navan.

L’IHRB est également convaincu que McNally, par la conduite suivante en tant qu’entraîneur agréé, a causé de graves dommages aux intérêts des courses de chevaux en Irlande, ayant été accusé de transmettre des informations sur l’état et le bien-être de Dreal Deal pour permettre à d’autres de profiter des paris sur le cheval. avec une organisation de paris.

The Jam Man, également détenu par McNally, a remporté le précieux Troytown Handicap Chase à Navan en 2020 et a des revenus de carrière d’un peu moins de 200 000 £, tandis que Dreal Deal a remporté le Grade Two Moscow Flyer Novice Hurdle en janvier 2021.

Une date pour une audience sur les sanctions sera fixée en temps voulu.

Jockeys en violation de diverses accusations

Le jockey amateur Eoin O’Brien a été reconnu coupable d’avoir enfreint les quatre chefs d’accusation retenus contre lui en relation avec sa course sur Dreal Deal dans une jeune fille à Navan en juillet 2020, battu 45 longueurs en 10e des 18 coureurs.

Darragh O’Keeffe a été reconnu coupable d’avoir enfreint une seule des quatre accusations auxquelles il était confronté concernant sa course sur Dreal Deal dans une jeune fille à Gowran Park en juin 2020, dans laquelle il a terminé 13e sur 15 coureurs.

Le comité n’était pas convaincu que O’Keeffe avait délibérément empêché le cheval de courir sur ses mérites, mais a établi qu’il avait omis de signaler le départ lent et / ou que le cheval avait pris un coup pendant la course.

Le jockey Mark Enright a également enfreint le fait de ne pas avoir fait de rapport sur le lent démarrage de Dreal Deal au Curragh en juillet 2020 lorsqu’il a terminé dernier dans un mile maiden, mais a été innocenté de trois autres accusations.

