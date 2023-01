Ronan McNally banni : un entraîneur mis en garde pendant 12 ans et condamné à une amende de 50 000 € par l’IHRB pour plusieurs chefs d’accusation | Nouvelles de la course

L’entraîneur Ronan McNally a été banni pendant 12 ans et condamné à payer des frais de 50 000 € à la suite d’une enquête et d’une audience de l’Irish Horseracing Regulatory Board.

Le comité de référence de l’IHRB a jugé que McNally avait enfreint un certain nombre de règles, dont une accusation de course et d’entraînement de ses chevaux d’une manière “préjudiciable à l’intégrité, à la bonne conduite et à la bonne réputation des courses de chevaux” à la suite d’une audience de quatre jours en octobre.

Il a été déterminé que McNally avait au moins partiellement enfreint 10 des 11 infractions présumées aux règles, le verdict ayant été annoncé en décembre avant que les sanctions ne soient dévoilées mardi.

En prononçant la sanction, qui prend effet le 1er mars, l’IHRB a déclaré: “Le comité considère les conclusions contre M. McNally comme très graves. Ses infractions portent atteinte à l’intégrité du sport et à l’objectif d’avoir des règles du jeu équitables pour tous. qui envoient des chevaux à la course.Ils impliquaient également une tromperie du public, en particulier des parieurs.

“Le comité a pris en compte les observations faites en son nom et son passé et l’effet que des sanctions sévères auront sur lui.”

McNally a connu un succès notable avec Dreal Deal et The Jam Man au cours des dernières saisons, avec le premier débarquement nommé du Moscow Flyer Novice Hurdle en 2021 et les deux enchaînant des séquences de victoires à partir de notes de départ modestes.

Cependant, la paire a été mentionnée spécifiquement dans des accusations liées à l’utilisation de l’hippodrome comme terrain d’entraînement, ainsi qu’à ne pas courir sur leurs mérites, et les deux ont été disqualifiés des victoires précédentes.

Dreal Deal a perdu ses victoires à Navan en septembre 2020 et à Limerick en octobre de la même année, tandis que The Jam Man est disqualifié de Limerick en septembre 2020.

Image:

Dreal Deal avec Ronan McNally (à gauche) et son fils Tiernan





McNally était réputé avoir atteint “un schéma d’amélioration de la forme des chevaux à un niveau auparavant inconnu des officiels de handicap expérimentés et de longue date”.

Il a également été constaté qu’il avait incorrectement déposé les détails de propriété de All Class, Full Noise et Petrol Head – McNally admettant qu’il n’était “pas au courant de l’obligation d’enregistrer les détails de propriété corrects”.

Il a été constaté qu’un autre entraîneur, David Dunne, avait fourni “des informations trompeuses et / ou de fausses informations à un officiel lors d’une enquête des stewards” à Navan en mars 2021 et n’avait pas fourni les détails de propriété corrects liés aux gagnants du handicap All Class, Full Noise et Petrol Head, qui ont tous couru pour lui entre octobre 2020 et août 2021.

Le permis de Dunne sera suspendu pour une période de deux ans, avec les 18 derniers mois suspendus pour une période de deux ans, et une amende de 5 000 €. Tout prix en argent gagné par All Class, Full Noise ou Petrol Head sous la garde de Dunne sera également perdu avec les chevaux disqualifiés.

Le gestionnaire de point à point Ciaran Fennessy a été reconnu coupable d’avoir enfreint trois chefs d’accusation et, après avoir pris en compte des facteurs atténuants, sa licence a été suspendue pour trois ans, les deux dernières années étant suspendues pour cinq ans. Il a également été condamné à une amende de 5 000 €.

Il a été constaté que les jockeys Darragh O’Keeffe et Mark Enright n’avaient pas fait de rapports sur les démarrages lents de Dreal Deal lorsqu’ils l’ont monté en juin et juillet 2020 respectivement et ont rappelé leur devoir de le faire, tandis qu’Eoin O’Brien a été trouvé en infraction de quatre chefs d’accusation, dont celui d’avoir dressé le cheval en public, et il purgera une interdiction de 21 jours.