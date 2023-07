Ronan Keating s’est précipité en Irlande quand il a entendu que son frère Ciaran était mort dans un accident de voiture d’horreur

Ronan Keating a «tout abandonné» pour se précipiter pour réconforter sa famille en Irlande après la mort de son frère aîné et sa belle-sœur blessée dans un horrible accident de voiture.

Ciaran Keating, qui était dans la cinquantaine et originaire de Louisburgh, en Irlande, a été tué alors qu’il voyageait avec sa femme Ann Marie pour regarder leur fils Ruairí jouer au football.

Un ami de la star de Boyzone et The One Show a déclaré qu’il était « absolument dévasté » mais « essayant de rester fort pour le bien de sa famille », tandis que son ancien coéquipier Keith Duffy et d’autres stars ont rendu des hommages personnels à son défunt frère.

Père de trois enfants, Ciaran a subi des blessures mortelles alors qu’il voyageait vers 15 h 35 avec sa femme sur la N5 près de Swinford, dans le comté de Mayo, sur un tronçon de route connu comme un point noir pour les accidents.

Le vendeur de voitures et sa femme conduisaient pour regarder leur fils Ruairí, 28 ans, jouer pour Cork City lors d’un match de la Ligue d’Irlande avec Sligo Rovers, lorsque leur voiture est entrée en collision avec un autre véhicule.

Ciaran Keating (deuxième à gauche), était dans la cinquantaine et originaire de Louisburgh, en Irlande. Sur la photo: la famille Keating, y compris Ronan (deuxième à droite), son père Gerry (au centre) et sa sœur Linda (troisième à gauche)

Le frère aîné de Ronan Keating est décédé hier dans un accident de voiture alors qu’il voyageait avec sa femme pour regarder leur fils jouer au football

Le fils de Ciaran, Ruairí (photo) a commencé le match contre Sligo pour Cork mais a été remplacé à la mi-temps. Il a eu 28 ans dimanche.

Ciaran a subi des blessures mortelles alors qu’il voyageait vers 15 h 35 avec sa femme dans le comté de Mayo

L’accident s’est produit sur la N5 près de Swinford, dans le comté de Mayo, sur un tronçon de route connu comme un point noir pour les accidents (vue générale)

Le coéquipier de Boyzone de Ronan, Keith Duffy, a partagé un hommage sincère à Ciaran sur les réseaux sociaux hier soir.

L’ancien acteur de Coronation Street a déclaré: « Je ne peux pas comprendre la perte et la dévastation de mon frère @rokeating et de toute la famille Keating. Toute ma famille prie et pense à notre famille Keating en ce moment.

‘Ciaran depuis le début de votre tournée avec nous, vous avez été un excellent guide lors de notre voyage au début. Vous nous avez aidés et soutenus, jeunes enfants innocents.

« Prends ta place au paradis mon pote avec ta Mam Marie.

Ciaran et Ronan, qui ont trois autres frères et sœurs, ont perdu leur mère Marie d’un cancer en 1998. La famille a ensuite créé la fondation Marie Keating en son honneur.

L’ancien acteur d’EastEnders, Sean Maguire, a été l’un des nombreux à commenter le message émouvant de Keith, écrivant: « Oh non. Quelle horreur. Ciaran était un amoureux. Il était tellement amusant… aimait le gars. Je vous envoie de l’amour à vous et aux Keating.

La professionnelle de Strictly Come Dancing Nadiya Bychkova et la présentatrice de la BBC Gethin Jones ont également partagé leurs condoléances avec la famille Keating.

Selon Le soleil, un ami de Ronan a déclaré: «C’est l’appel téléphonique que personne ne veut prendre à propos de ses proches. Ronan a tout lâché dès qu’il a entendu la nouvelle dévastatrice.

« Il essaie de rester fort pour le bien de la famille et fait tout ce qu’il peut pour soutenir sa belle-sœur et ses neveux. »

La collision mortelle a impliqué deux voitures dans le quartier de Ballymiles, à proximité de Bohola et de Swinford.

Le conducteur de l’autre véhicule serait soigné pour des blessures graves tandis qu’Ann Marie, une enseignante du secondaire, a été soignée pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger à l’hôpital universitaire de Mayo.

Un autre passager masculin de ce véhicule a également été transporté à l’hôpital.

Ciaran Keating (à gauche) aurait travaillé comme vendeur de voitures et aurait auparavant dirigé un bar. Centre de la photo : Jack, le fils de Ronan. À droite : Ronan Keating

Le coéquipier de Boyzone de Ronan, Keith Duffy (photographié ensemble) a partagé un hommage sincère à Ciaran sur les réseaux sociaux

Ronan Keating et Storm Keating assistent au Grand Reveal Weekend d’Atlantis The Royal, le nouvel hôtel ultra-luxe de Dubaï, le 21 janvier

On pense que la star de Boyzone Ronan, 46 ans, s’est précipitée en Irlande pour être avec la famille suite à la tragédie concernant son frère (quatrième à partir de la gauche). Sur la photo: une photo de famille partagée par Ronan pour célébrer le 80e anniversaire de son père en 2020

L’accident est survenu quelques jours avant le 28e anniversaire du footballeur Ruairí.

Le fils de Ciaran, Ruairí, a commencé le match pour Cork contre Sligo Rovers, mais a été retiré à la mi-temps.

L’attaquant a joué pour Sligo Rovers et Galway United, ainsi que pour l’équipe anglaise Torquay United.

Ciarán était impliqué dans le commerce des pubs sous licence dans le village de Lecanvey, un village balnéaire, à environ six kilomètres de Westport.

Un examen technique de la scène de l’accident et des véhicules impliqués a été effectué par les enquêteurs de Garda Forensic Collision.

Le Cork City FC a déclaré dans un communiqué: « Tout le personnel du Cork City FC est profondément attristé par le décès de Ciarán Keating, père de notre joueur Ruairí Keating.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances à Ruairí et à toute la famille Keating en cette période exceptionnellement difficile. Qu’il repose en paix. Nous demandons que la vie privée de la famille soit respectée en ces moments difficiles.

« Les arrangements funéraires seront confirmés en temps voulu. »

La conseillère indépendante de Mayo, Christy Hyland, a déclaré: «Notre sympathie va à toute la famille Keating. La mort de Ciarán est vraiment choquante.

Le tronçon de route où le frère de M. Keating est décédé est connu comme un point noir d’accident.

Le conseiller de Mayo, John O’Malley, a également présenté ses condoléances. Il a déclaré: «Tout le monde est choqué et attristé par la terrible nouvelle. Il était très apprécié de tous ceux qui le connaissaient ici et nous pensons à sa femme, à ses enfants et à sa famille élargie.

L’accident est survenu 24 heures avant le 28e anniversaire de Ruairí. L’attaquant a joué pour les équipes irlandaises Sligo Rovers et Galway United ainsi que pour l’équipe anglaise Torquay United.

Selon The Sun, un ami de Ronan a déclaré: «C’est l’appel téléphonique que personne ne veut prendre à propos de ses proches. Ronan a tout lâché dès qu’il a entendu la nouvelle dévastatrice

Le coroner de Co Mayo a été informé de la collision et une autopsie doit avoir lieu plus tard.

Les enquêteurs médico-légaux de Garda sur les collisions ont fouillé la scène hier soir et la route a depuis rouvert.

La mort de Ciarán a été l’un des trois décès sur la route ce week-end, avec un pilote de rallye et son collègue de course décédés lors d’un accident lors de la sixième étape du rallye de Sligo.

Ronan est le plus jeune de cinq enfants, avec une sœur, Linda, et trois frères – Ciarán, Gerard et Gary.

Leur père Gerry était chauffeur routier et leur mère Marie, décédée en 1998 à l’âge de 51 ans, était coiffeuse.

L’accident est survenu quelques jours avant le 28e anniversaire du footballeur Ruairí.

Ronan aurait joué au golf à St Albans, Hertfordshire, avec sa femme Storm, 41 ans, avant d’apprendre l’accident.

Ronan aurait joué au golf à St Albans, Hertfordshire, avec sa femme Storm, 41 ans, avant d’apprendre l’accident. Photographié le 15 juillet

Ronan Keating est devenu célèbre dans les années 1990 en tant que membre du boyband Boyzone, qui est devenu l’un des groupes les plus vendus de son époque.

Keating a présenté The One Show de la BBC avant de devenir un présentateur principal, en mai 2021

Ronan Keating est devenu célèbre dans les années 1990 en tant que membre du boyband Boyzone, qui est devenu l’un des groupes les plus vendus de son époque.

Il s’est ensuite lancé dans une carrière musicale solo couronnée de succès et a présenté de nombreuses émissions de radio et de télévision.

Keating a présenté The One Show de la BBC avant de devenir un présentateur principal, en mai 2021.

Il a été annoncé le mois dernier que la star avait été engagée comme entraîneur pour la 13e série de The Voice of Germany.

Le groupe de Ronan, Boyzone, a eu neuf singles n ° 1 en Irlande et six au Royaume-Uni. Sur les 24 singles qu’ils ont sortis au Royaume-Uni, 21 sont entrés dans le top 40. Ronan a eu trois singles solo n ° 1 et quatre albums n ° 1 dans les charts britanniques.