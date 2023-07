Ronan Keating rend hommage à son frère Ciaran lors de ses funérailles | Actualités Ents & Arts

Ronan Keating a rendu un hommage musical à son frère Ciaran Keating lors de ses funérailles en Irlande.

L’ancienne star de Boyzone a chanté This Is Your Song vers la fin du service, une chanson qu’il a écrite après le décès de leur mère, Marie, en 1998.

Les paroles comprenaient les lignes: « Tu étais notre ami, marche avec toi jusqu’à la fin, et un jour nous chanterons tous, car c’est ta chanson. »

Image:

L’ancien chanteur de Boyzone, Keith Duffy, était parmi les personnes en deuil





Keating a déclaré: « Je ne devrais pas le chanter dans ces circonstances, mais nous le sommes et nous le ferons. »

Il faisait partie des porteurs qui ont porté le cercueil de son frère aîné à l’église St Patrick à Louisburgh, dans le comté de Mayo.

Le chanteur a déclaré aux personnes en deuil que les enfants de Ciaran Keating avaient rendu leur père « très fier ».

Image:

L’ancien joueur de rugby irlandais Shane Byrne (à droite) était présent





En savoir plus:

L’hommage de Keith Duffy à Ciaran Keating

En savoir plus sur la République d’Irlande

M. Keating, qui avait la cinquantaine, mort dans un accident de voiture près de Swinford dans le comté de Mayo samedi, une collision dans laquelle sa femme Annemarie a été blessée.

Des membres du Cork City FC, pour lequel Ruairi, le fils de Ciaran Keating, joue, ainsi que des représentants de l’association caritative de lutte contre le cancer de la Fondation Marie Keating, figuraient parmi les personnes en deuil.

Marie Keating a reçu un diagnostic de cancer du sein en septembre 1996 et est décédée moins de 18 mois plus tard en février 1998 à l’âge de 51 ans.

Image:

Ronan Keating et sa femme Storm (à droite) devant l’église après les funérailles de son frère Ciaran Keating





Sa famille a créé la fondation en sa mémoire.