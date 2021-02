Ronan Farrow exprime son soutien à sa sœur Dylan Farrow au milieu des débuts de la série documentaire de HBO sur leur famille.

Le journaliste de 33 ans a pris à Instagram le dimanche 21 février pour partager une photo de lui en train de poser avec Dylan, 35 ans. «Fier de ma sœur», a légendé Ronan sur la photo.

Il a partagé le message le jour où HBO a créé le premier épisode de ses docu-séries en quatre parties. Allen contre Farrow. Le projet examine la bataille contentieuse de 1992 pour la garde entre Woody Allen et Mia Farrow sur les enfants Ronan, Dylan et Moïse Farrow.

Dylan a précédemment affirmé que Woody l’avait agressée sexuellement à l’âge de 7 ans. Dans le Allen contre Farrow bande-annonce, elle a dit qu’elle espère que la série abordera « tellement de désinformation » concernant cette période de sa vie.

Cela fait près de deux décennies que la Minuit à Paris directeur a d’abord été accusé d’avoir agressé sa fille adoptive. Woody n’a jamais été arrêté ni poursuivi, et il a continuellement nié les accusations. À l’époque où les accusations ont été initialement rendues publiques dans les années 1990, il a déclaré dans un communiqué: « Il s’agit d’une manipulation inacceptable et horriblement dommageable d’enfants innocents pour des motifs vindicatifs et égoïstes. »