Ronaldo va faire appel de l’accusation de conduite violente

L’attaquant de Manchester United a été averti par la police pour avoir arraché un téléphone de la main d’un jeune fan

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, recevra le plein soutien de son club avant une rencontre avec des personnalités de l’Association anglaise de football (FA) liées à une accusation de “conduite inappropriée et/ou violente” qui découle d’un incident d’avril au cours duquel il a arraché un téléphone portable de la main d’un jeune garçon autiste en quittant le terrain après la défaite 1-0 de son équipe contre Everton à Goodison Park.

Le téléphone appartenant à Jacob Harding, 14 ans, a également été endommagé lors de l’incident qui a suivi la défaite surprise de Man United dans le match. Il a été rapporté plus tard que Ronaldo avait accepté de verser des dommages-intérêts à l’écolier et à sa famille.

Ronaldo a reçu un avertissement de la police pour son rôle dans l’incident qui aurait blessé le poignet du jeune le 9 avril et s’est ensuite excusé sur les réseaux sociaux pour son comportement, bien que son invitation à l’enfant et à sa famille d’assister à un match à Old Trafford aurait été repoussée en les semaines suivantes.

Annonçant la charge de Ronaldo, la FA a déclaré: “Cristiano Ronaldo a été accusé d’avoir enfreint la règle E3 de la FA pour un incident survenu après le match de Premier League du Manchester United FC contre l’Everton FC le samedi 9 avril 2022.

“Il est allégué que la conduite de l’attaquant après le coup de sifflet final était inappropriée et/ou violente.”

Les règles de la FA stipulent que l’affaire fera l’objet d’une audience, avec des témoins éligibles pour soumettre des témoignages écrits ou des preuves.

On ne s’attend pas à ce que Ronaldo nie l’accusation de la FA, bien qu’il tentera probablement d’expliquer les circonstances qui l’ont conduit à s’en prendre ainsi qu’à détailler les facteurs atténuants pertinents.

Le patron de Man United, Erik ten Hag, a également indiqué que Ronaldo bénéficiera du soutien total du club lorsqu’il abordera l’accusation.

“Nous en avons parlé et il ne l’acceptera pas“, a déclaré Ten Hag en référence à Ronaldo et au club n’acceptant aucune mesure disciplinaire automatique pouvant résulter de l’accusation.

Ronaldo a jusqu’à lundi pour répondre officiellement à la FA.

“Nous étions juste à côté du tunnel où ils sont passés en marchant. Mon fils était là pour les filmer tous. Et puis il a baissé son téléphone parce que Ronaldo avait baissé sa chaussette et sa jambe saignait», a déclaré la mère du jeune, Sarah Kelly.

“Il a baissé son téléphone pour voir ce que c’était… il n’a même pas parlé. Ronaldo est alors passé devant, avec un tempérament terrible, terrible et a brisé le téléphone de la main de mon fils et a continué à marcher.

“Jacob était complètement sous le choc. Il est autiste et souffre également de dyspraxie, donc il n’a pas vraiment digéré ce qui se passait jusqu’à notre retour à la maison. Il est vraiment bouleversé et ça l’a complètement dissuadé d’aller à nouveau au match.”

Reconnaissant l’incident, Ronaldo a ensuite écrit sur les réseaux sociaux qu’il est important de “toujours [be] respectueux, patient et exemplaire pour tous les jeunes qui aiment le beau jeu.”