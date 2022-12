Ronaldo une figure solitaire après avoir été mis au banc à la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) – Cristiano Ronaldo était une figure solitaire alors qu’il quittait le terrain après un match de Coupe du monde dans lequel il n’était pas au centre de l’attention.

Il avait quitté le banc lors d’une victoire 6-1 sur la Suisse mardi qui avait propulsé le Portugal en quarts de finale. Le remplaçant de Ronaldo, âgé de 21 ans, a réussi un tour du chapeau lors de la victoire – une performance qui soulèvera certainement des questions sur l’avenir de Ronaldo avec son équipe nationale.

Ronaldo a félicité Gonçalo Ramos au milieu de terrain à la fin du match, puis s’est dirigé vers la section portugaise des supporters et a brièvement applaudi dans leur direction.

Mais alors que le reste de l’équipe avait son moment d’appréciation des fans, Ronaldo a laissé ses coéquipiers derrière lui et est parti seul dans le tunnel.

Ronaldo a traversé la zone d’interview d’après-match avec un énorme sourire sur le visage, ne répondant qu’à une seule question : était-il heureux ?

“Bien sûr, bien sûr”, sourit la superstar. “Le Portugal a gagné.”

Ah bon?

Fernando Santos a exprimé sa frustration envers sa star de 37 ans la veille de l’élimination de Ronaldo de la formation de départ.

Santos a déclaré que la décision était tactique et non disciplinaire, mais il avait reconnu lundi qu’il était gêné par la mauvaise attitude de Ronaldo après l’avoir retiré tard dans une défaite 2-1 contre la Corée du Sud lors du dernier match du groupe.

« Je pense que ces problèmes ont été résolus. J’ai dit cela lors de ma dernière conférence de presse et je me répète : c’est quelque chose qui est fini, résolu », a déclaré Santos. “J’ai une relation très étroite avec (Ronaldo). Je le connais depuis qu’il a 19 ans dans le sport.

“Je pense que Ronaldo et moi n’avons jamais mal interprété l’aspect humain et personnel avec celui d’entraîneur et de joueur, et ce que nous devons faire pendant le match”, a ajouté l’entraîneur. « C’est ce que nous allons faire. Je considérerai toujours qu’il est un joueur très important à avoir dans l’équipe.

Santos a plutôt lancé Ramos, un attaquant peu connu qui a fait ses débuts internationaux il y a trois semaines. Le premier départ en carrière de Ramos pour son équipe nationale a eu lieu en tant que remplaçant de Ronaldo et il a marqué lors de sa quatrième touche du match à la 17e minute pour donner au Portugal une avance de 1-0.

Santos a ajouté des buts à la 51e – un but que Ronaldo a célébré alors qu’il s’échauffait sur la touche avec le reste des remplaçants – et à nouveau à la 67e.

Bruno Fernandes, qui a également joué avec Ronaldo à Manchester United, était le seul membre de l’équipe portugaise à indiquer que Ronaldo n’était pas satisfait d’être mis au banc. Fernandes semblait préparé à la controverse entourant Ronaldo et a tenu bon pour le défendre alors qu’un représentant de l’équipe du Portugal tentait à plusieurs reprises de l’éloigner.

“Nous avons remporté les deux premiers matchs avec Cristiano dans les 11 premiers, et il se pourrait que si Cristiano jouait, il pourrait marquer trois buts et personne ne parlerait du fait que Cristiano soit sur le banc”, a déclaré Fernandes. « Cristiano fait son boulot, il fait sa part, il est content du résultat car l’objectif pour tout le monde est d’aller le plus loin possible.

“Je ne pense pas que les gens devraient parler de Cristiano et pourquoi il ne joue pas, parce que quand Cristiano joue et que l’équipe gagne, personne n’en parle”, a poursuivi Fernandes. “Quand Cristiano joue et que l’équipe perd, tout le monde parle.”

Fernandes a qualifié Ronaldo de “joueur le plus célèbre du monde”. Personne n’est plus célèbre que Cristiano dans le sport, pas dans le football, dans le sport.” Mais quand Fernandes a été interrogé sur la réaction de Ramos à prendre le départ, il a tourné la question défensivement vers Ronaldo.

“Pensez-vous que quelqu’un aime être sur le banc?” dit Fernandes. “Je ne pense pas que Cristiano serait content. Si le coach me mettait sur le banc lors du prochain match, je serais en colère.

Le match a marqué la première fois que Ronaldo n’a pas mené ses coéquipiers sur le terrain en tant que capitaine au Qatar, Pepe prenant le brassard. Le défenseur de 39 ans a ensuite marqué le deuxième but du Portugal, Ronaldo sortant du banc pour étreindre le vétéran près de l’un des corners.

Au moment où le Portugal avait pris une avance de 4-1, la foule au stade Lusail scandait bruyamment « Ronaldo ! Ronaldo !” pour que la star entre dans le jeu. Les acclamations se sont ensuite transformées en huées dirigées contre Santos pour avoir ignoré les plaidoyers.

Ronaldo, portant un dossard de remplacement jaune dans la pirogue, était inexpressif alors que la foule l’appelait. Quand il a finalement été envoyé sur le terrain à la 72e, la foule a éclaté. Pepe a enroulé le brassard de capitaine sur le biceps de Ronaldo avant que Ronaldo n’entre sur le terrain.

On s’attend à ce que ce soit la dernière Coupe du monde de Ronaldo.

Ramos, qui compte 21 buts cette saison pour le club portugais de Benfica, a fait ses débuts avec le Portugal le mois dernier lors d’un match de préparation contre le Nigeria et a marqué son premier but international. Il a remplacé Ronaldo à la fin du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Ghana, puis à nouveau contre l’Uruguay.

Ronaldo a ouvert le tournoi avec un but contre le Ghana pour devenir le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde différentes. Mais il a été inefficace lors des deux derniers matches de groupe du Portugal et a été assombri par des distractions depuis son arrivée au Qatar.

Ronaldo a rompu les liens avec Manchester United avant le premier match du Portugal, et il aurait été courtisé par une équipe saoudienne avec la promesse d’un salaire exorbitant. Et, un sondage au Portugal a montré que les fans de son pays d’origine voulaient que la superstar soit retirée de la formation.

Ce n’est pas sans précédent pour Ronaldo d’avoir moins de temps de jeu, car la superstar vieillissante s’est estompée ces derniers temps. Il a à peine joué en Premier League pour United pendant la première moitié de la saison, et Santos l’a retiré de la formation du Portugal pour un match de la Ligue des Nations contre l’Espagne en mars.

Avec Ronaldo, le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde dans quatre de ses cinq tournois, mais il n’a jamais disputé de finale du tournoi. Le Portugal en 2006 a perdu contre la France en demi-finale – le plus profond que Ronaldo ait jamais atteint à la Coupe du monde.

Bien qu’il ait marqué dans cinq tournois, il n’a marqué que huit buts en 20 matches de Coupe du monde. Ses 118 buts en compétition internationale constituent un record mondial pour les hommes, mais Ronaldo n’a jamais marqué lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Lionel Messi, le plus grand rival de Ronaldo au fil des ans, a marqué trois buts jusqu’à présent dans cette Coupe du monde et a aidé l’Argentine à atteindre les quarts de finale. Messi a neuf buts en carrière en Coupe du monde et, comme Ronaldo, n’a jamais remporté le tournoi.

Jenna Fryer, l’Associated Press