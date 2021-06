Ronaldo trollé alors que le record de coups francs WOEFUL se poursuit contre la Belgique tandis que l’étonnante partenaire Georgina regarde à l’Euro 2020

Le Portugais avait la meilleure chance de marquer de son équipe et son premier tir cadré à la 25e minute de la première mi-temps.

Et alors qu’il a testé Thibaut Courtois tout en forçant son ancien coéquipier du Real Madrid à faire un arrêt, le joueur de 36 ans a été trollé pour le raté car certains commentateurs ont été accusés de « éclairage au gaz » en suggérant que la faute avait été commise en « Territoire Ronaldo ».

Record de coups francs de Ronaldo dans les grands tournois 🎯EUROs27 marqués0 butsCoupe du monde24 marqués1 but#POR#EURO2020pic.twitter.com/j5y5yTDOKw – Objectif (@goal) 27 juin 2021

« Ce coup franc, c’est le territoire de Ronaldo » Le territoire : pic.twitter.com/JSKY3BgLFE – ODDSbible (@ODDSbible) 27 juin 2021

Stattos n’a pas tardé à nous rappeler qu’en 51 tentatives (27 à l’Euro et 24 à la Coupe du monde), Ronaldo n’a trouvé le fond des filets qu’une seule fois et n’est en fait pas si dangereux à 18 mètres ou plus que largement. pensée.

Mais au moins, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a une superbe partenaire Georgina Rodriguez qui l’encourage depuis les tribunes de La Cartuja dans son pays natal, l’Espagne.

Vu réagir à la miss, elle a également téléchargé des selfies d’elle-même et de la famille de 36 ans derrière l’attaquant de la Juventus.

La famille de Cristiano réagit à son coup franc. pic.twitter.com/gsoMz9PimO – TCR. (@TeamCRonaldo) 27 juin 2021

SIEMPRE PRESENTE EN SUS PARTIDOS 🇵🇹Georgina Rodríguez se encuentra en las gradas del Estadio La Cartuja de Sevilla, ella apoya a Cristiano Ronaldo en todo momento.AMOR 👫 pic.twitter.com/S2kOfKlzIu – DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 27 juin 2021

« Soutenir Cristiano Ronaldo à chaque instant » comme l’a dit un journal mexicain, le joueur emporte également Georgina avec lui partout où il va sur le terrain.

En milieu de semaine, à l’issue d’un match nul 2-2 contre la France dans le groupe F qui garantissait aux titulaires le passage du Portugal aux huitièmes de finale, CR7 a été photographié avec des protège-tibias contenant une jolie photo du couple tout en parlant à un autre ancien collègue de Los Blancos à Karim Benzema. .

Regardez comme Cristiano Ronaldo aime Georgina Rodriguez.💞💫Les couples parfaits. pic.twitter.com/YpwZDJ43Rm – CristianoXtra (@CristianoXtra_) 25 juin 2021

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Partageant également une vidéo avec ses 25 millions d’adeptes, du clan chantant et dansant dans un restaurant à Séville plus tôt dans la journée, qui pourrait faire partie de son prochain documentaire Netflix, Georgina espère que le travail se terminera bien alors que le Portugal tirait de l’arrière 1-0 à à la mi-temps grâce à la frappe déviée de Thorgan Hazard.

En égalisant, Ronaldo dépasserait enfin le record de buts internationaux d’Ali Daei après avoir égalé l’Iranien sur 109 avec un doublé contre les Français la dernière fois.