Ronaldo subira une perte de plus de 10 millions de dollars sur l’appartement de la Trump Tower à New York après que les fans l’ont poussé à se dissocier de « Bad Orange Man »

Ronaldo a réduit le prix de son loft de 2 509 pieds carrés au 47e étage sur la Cinquième Avenue à 7,75 millions de dollars en mai, selon les dossiers immobiliers cités par le journal Sun. C’est en baisse par rapport aux 9 millions de dollars qu’il demandait lorsqu’il a mis sur le marché la propriété de trois chambres et 3,5 salles de bains pour la première fois en 2019.

Le nouveau prix est une baisse encore plus importante des 18,5 millions de dollars que Ronaldo a payés pour l’appartement lorsqu’il l’a acheté au promoteur immobilier italien – et associé commercial de Trump – Alessandro Proto en 2015. Après que Trump a pris ses fonctions de président en 2017, les fans ont signé un pétition l’exhortant à vendre l’appartement, disant « des célébrités comme Ronaldo ont le devoir de prendre position » contre le commandant en chef controversé.

Il n’est pas clair si la star de la Juventus a mis l’appartement sur le bloc en réponse à la pression du public ou pour une autre raison, mais son timing était problématique. Les prix des appartements de luxe à Manhattan ont culminé vers 2015, lorsque Ronaldo a acheté, et le marché est devenu saturé alors que de nombreux New-Yorkais riches ont quitté la ville au milieu des blocages de la pandémie de Covid-19 l’année dernière.

Il y a plus de 800 maisons à Manhattan dont le prix est encore plus élevé que celui de Ronaldo actuellement répertorié sur Realtor.com. Il y a plus de 8 200 annonces globales à Manhattan, et il leur faut en moyenne environ huit mois pour se vendre.

Les détails de la propriété pour la liste de Ronaldo ne mentionnent pas que l’appartement se trouve dans la Trump Tower. La maison dispose de baies vitrées offrant une vue panoramique sur Central Park et les toits de New York, une chambre principale chic avec son propre dressing et sa baignoire en marbre, des boiseries en koa bruni et un parquet de Versailles du XVIIIe siècle.

L’immeuble offre aux propriétaires d’appartements une entrée privée, une salle de fitness, un restaurant privé et un concierge 24 heures sur 24, mais ces services ont un prix : les frais mensuels des résidents totalisent près de 6 000 $. Devenu le premier athlète de sport d’équipe à dépasser 1 $ milliards de dollars de gains de carrière en 2020, Ronaldo estime avoir les moyens financiers de faire face à une perte dans son appartement de la Trump Tower. Le joueur de 36 ans gagne en moyenne 64 millions de dollars par an dans le cadre de son contrat avec la Juventus, plus environ 50 millions de dollars en avenants, selon Forbes.

Au moins, la perte immobilière sera pâle par rapport aux 4 milliards de dollars qu’il a fait chuter la valeur marchande de Coca-Cola lorsqu’il a retiré deux bouteilles de Coca de la vue des caméras lors d’une conférence de presse Euro 2020 la semaine dernière à Budapest.

