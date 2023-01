Ronaldo signe pour le club saoudien d’Al Nassr un accord d’une valeur de “plus de 200 millions d’euros”

Cristiano Ronaldo a signé vendredi avec Al Nassr d’Arabie saoudite, a annoncé le club, dans le cadre d’un accord estimé à plus de 200 millions d’euros. Le joueur de 37 ans a signé un contrat qui le mènera jusqu’en juin 2025. “J’ai hâte de découvrir une nouvelle ligue de football dans un autre pays”, a déclaré l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus. La star portugaise a été photographiée sur le fil Twitter d’Al Nassr tenant une chemise bleue et jaune avec son numéro sept préféré imprimé dans le dos.

“La vision avec laquelle Al Nassr opère est très inspirante, et je suis ravi de rejoindre mes coéquipiers, afin qu’ensemble nous puissions aider l’équipe à atteindre un plus grand succès”, a-t-il ajouté.

Al Nassr a remporté neuf titres de champion d’Arabie saoudite, le dernier en 2019.

“C’est plus qu’une histoire en devenir. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera également notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue @ cristiano dans votre nouvelle maison @alnassr_fc”, ont tweeté les Saoudiens.

Histoire en marche. C’est une signature qui non seulement inspirera notre club à atteindre un succès encore plus grand, mais inspirera notre ligue, notre nation et les générations futures, garçons et filles, à être la meilleure version d’eux-mêmes. Bienvenue @Cristiano à votre nouvelle maison @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) 30 décembre 2022

Ronaldo se dirige vers le Golfe après une année qui l’a vu relégué sur le banc pour le Portugal et coupé à la dérive par Manchester United.

United s’est séparé de la star portugaise après que l’attaquant vétéran a donné une interview télévisée explosive dans laquelle il a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club et qu’il n’avait aucun respect pour l’entraîneur Erik ten Hag.

United a résilié son contrat alors que Ronaldo était avec le Portugal à la Coupe du monde.

La quête de Ronaldo pour une médaille de vainqueur de la Coupe du monde a bien commencé puisqu’il est devenu le premier joueur à marquer dans cinq tournois mondiaux lorsqu’il a converti un penalty lors de leur victoire contre le Ghana.

Mais il a été exclu de la formation de départ pour leur affrontement des 16 derniers alors que le Portugal déchirait la Suisse.

Lorsque le Portugal a perdu contre le Maroc en quart de finale, il a commencé sur le banc et a terminé le tournoi en larmes.

Ronaldo a longtemps été l’un des joueurs les mieux payés du football.

Son salaire était de 31 millions d’euros à la Juventus, bien que les comptes du club turinois fassent l’objet d’une enquête pour avoir éventuellement sous-déclaré ce qu’ils ont payé aux joueurs.

Alors qu’il a subi une réduction de salaire pour rejoindre United, avec des rapports plaçant son salaire annuel de base entre 15 et 28 millions d’euros, avant les bonus, cela faisait toujours de lui l’un des joueurs les mieux payés d’Europe.

Alors que sa relation avec United se détériorait, Ronaldo était lié à une série de prétendants à la Ligue des champions, dont Chelsea, le Bayern Munich et Napoli.

Un retour dans son premier club, le Sporting à Lisbonne, faisait également l’objet de rumeurs. Il a été question d’un transfert vers la MLS pour rejoindre l’Inter Miami, détenue en partie par l’ancien coéquipier de United, David Beckham. Aucun de ces accords n’a abouti.

United a décidé que sa contribution décroissante associée à son mécontentement croissant et public faisait de lui un luxe coûteux dont ils n’avaient plus besoin.

Image saoudienne

Pour l’Arabie saoudite, Ronaldo est le dernier bijou sportif à prix élevé acquis pour donner de l’éclat à leur image internationale.

La série rebelle LIV Golf a offert d’énormes contrats garantis et des bourses pour attirer les stars.

Dustin Johnson aurait signé un contrat d’une valeur allant jusqu’à 125 millions de dollars et ils ont remporté plus de 35 millions, bonus compris, en huit tournois.

L’Arabie saoudite a organisé des combats pour le titre de boxe poids lourds, a accueilli un grand prix de Formule 1 ces deux dernières années ainsi que le rallye Dakar.

Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a acquis le club de Premier League Newcastle en 2021 et est lié à Manchester United.

Ronaldo est depuis longtemps en compétition avec Lionel Messi pour les titres de plus grand joueur et de plus gros revenu du football.

Messi s’est éloigné de Ronaldo sur le terrain en remportant une Coupe du monde, mais les sommes d’argent que la star portugaise recevrait à Riyad dépassent de loin ce que l’Argentin gagne avec le Paris Saint-Germain.

Ronaldo a remporté cinq titres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009 ) avec United.

Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l’équipe nationale portugaise avec qui il a remporté l’Euro 2016.

