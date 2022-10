La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Cristiano Ronaldo sera-t-il libéré par Man United?

Manchester United cherche activement à se séparer de Cristiano Ronaldo sur le marché des transferts de janvier, selon le Indépendant.

L’attaquant de 37 ans a été suspendu des activités de l’équipe première jeudi, des sources confirmant à ESPN qu’il avait refusé une demande de remplacement à la 87e minute lors de la victoire 2-0 de mercredi sur Tottenham Hotspur. Des sources ont ajouté que le club avait soutenu les mesures prises par l’entraîneur Erik ten Hag, mais insistent sur le fait que Ronaldo reste “une partie importante de l’équipe”.

Cependant, le rapport de l’Independent suggère maintenant que son séjour à Old Trafford pourrait se terminer en janvier. Si les représentants de Ronaldo ne parviennent pas à lui trouver un prétendant potentiel au moment de l’ouverture de la fenêtre de transfert, le club pourrait envisager de le libérer en tant qu’agent libre.

Ronaldo a été le meilleur buteur du club lors de la campagne 2021-22, mais n’a marqué que deux buts en 12 apparitions depuis que Ten Hag a pris le relais à United. L’international portugais a fait pression pour un transfert au cours de l’été mais n’a reçu aucune offre appropriée.

08h30 BST : Ailier de la Juventus Angel Di Maria dit que l’idée de se retirer du football ne lui a pas encore traversé l’esprit.

Di Maria, 34 ans, a signé un contrat d’un an avec la Juve cet été après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Interrogé sur son avenir, Di Maria a déclaré: “Je n’ai pas pensé à la retraite car depuis le jour où j’ai commencé à jouer dans la première division, je vis toujours dans le présent. Je me concentre sur le présent et non sur ce qui pourrait arriver plus tard. Je veux profiter de ce qui se passe.”

L’international argentin n’a jamais caché son souhait de revenir dans l’ancien club du Rosario Central en Argentine.

“Mon idée est de pouvoir retourner jouer en Argentine”, a-t-il déclaré. “Depuis le jour où je suis parti [Rosario Central], c’était mon idée. Mais c’est le football, et il faut vivre dans l’instant. Il faut y aller un match à la fois, année après année. En ce moment, je me sens bien et j’ai beaucoup à donner.”

PAPIER GOSSIP

– Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, cherche à ajouter de la concurrence en défense pour Gabriel Magalhaes et souhaite un transfert pour le défenseur central de l’Eintracht Francfort Evan N’Dickarapporte le Norme du soir. L’intérêt pour la star de la Bundesliga commence à croître à l’approche des 18 derniers mois de son contrat, et cela l’a également lié aux rivaux des Gunners au nord de Londres, Tottenham Hotspur. N’Dicka, 23 ans, a été un rouage clé dans le succès de son équipe en Ligue Europa la saison dernière.

– Adrien Rabiot pourrait être en ligne pour une nouvelle prolongation de contrat avec la Juventus, révèle Tutosport. Le milieu de terrain de 27 ans a été lié à une sortie tout au long de l’été, mais a été l’un des joueurs les plus remarquables de l’équipe de Massimiliano Allegri. L’international français a fait six départs en Serie A au cours de la campagne en cours.

– L’AC Milan cherche à acquérir Hakim Ziyech sur un prêt de six mois à compter de janvier, écrit Calciomercato. Les champions de Serie A recherchent un remplaçant à court terme pour les blessés Charles De Ketelaereet reviendra à la table des négociations pour le milieu de terrain offensif de Chelsea, 29 ans.

– Arsenal a envoyé des éclaireurs pour surveiller l’espoir très apprécié de Palmeiras Endrickselon Ekrem Konour. Le jeune brésilien de 16 ans a attiré l’attention des clubs à travers l’Europe avec ses performances, bien que l’équipe de Brasileiro Serie A puisse tenir sa clause de libération de 60 millions d’euros. Il est sous contrat avec le club jusqu’à l’été 2025 et ne peut pas quitter le Brésil avant ses 18 ans.

– Alphonse Pedraza a été identifié comme le dernier candidat en tant que successeur potentiel pour Alexandre Sandrocomprend Mundo Deportivo. La Juventus est actuellement à la recherche d’une option d’arrière gauche à long terme, et le rapport indique que la star de Villarreal, âgée de 26 ans, est l’une des principales priorités du club de Serie A. Il a fait 10 apparitions en Liga pour l’équipe d’Unai Emery cette saison.