Ronaldo sera le premier footballeur à 200 sélections, n’est-ce pas ? Faux.

Cristiano Ronaldo n’est pas étranger à battre des records, mais celui-ci pourrait même le dépasser. Photo de Jean Catuffe/Getty Images

Cristiano Ronaldo franchit une fois de plus une étape importante alors que le vétéran capitaine du Portugal se rapproche de la 200e sélection de sa longue et distinguée carrière internationale senior.

Avec 198 sélections accumulées depuis ses débuts seniors en 2003, Ronaldo est déjà le seul détenteur du record de la plupart des apparitions internationales. ayant joué plus de fois pour son pays que tout autre homme.

Par conséquent, si Ronaldo affronte la Bosnie-Herzégovine samedi et l’Islande mardi prochain lors des éliminatoires du Portugal pour l’Euro 2024 lors de la prochaine trêve internationale, il aura un double siècle à faire avec son record de buts dans les internationaux masculins (à 122 buts et plus). )

Alors que peu de gens peuvent douter de la grandeur de ses réalisations dans le jeu masculin, l’attaquant de 38 ans est encore loin d’égaler les records absolus dans l’une ou l’autre de ces catégories. En fait, il devrait jouer encore une décennie ou plus et marquer au moins 70 autres buts s’il voulait les réclamer.

En effet, bien que Ronaldo puisse confortablement présider les deux records – la plupart des apparitions internationales et la plupart des buts internationaux – dans le jeu masculin, il y a plus de deux douzaines de joueuses qui ont remporté plus de sélections internationales seniors que lui à ce jour. comme six footballeuses dans le football féminin qui ont marqué plus de buts pour leur pays.

Voici un aperçu de combien Ronaldo reste dans l’ombre en ce qui concerne le record de sélections internationales.

La liste est dominée par les Américains

Selon le décompte de la FIFA, Ronaldo est le détenteur incontesté du record de sélections masculines après avoir pris le relais de Bader Al-Mutawa du Koweït plus tôt cette année. Al-Mutawa a joué 196 matchs pour son pays entre 2003 et 2022.

Cependant, il n’y a pas moins de 26 joueuses qui ont fait 200 apparitions internationales complètes ou plus au cours de leur carrière. Li Jie de Chine (n ° 26 sur la liste avec 200 sélections et 26e) est la compétition la plus proche de Ronaldo dans l’état actuel des choses, même si elle traîne le détenteur du record de plus de 150 sélections.

Les échelons supérieurs de la liste des personnalités féminines de tous les temps sont absolument dominés par d’anciennes internationales américaines, sept des huit meilleures joueuses étant des Américaines, dont Carli Lloyd, Mia Hamm et Abby Wambach. De plus, sur les 26 joueurs qui ont remporté plus de sélections internationales que Ronaldo, près de la moitié (12) représentaient l’USWNT. Certains le font encore.

Mis à part les États-Unis, seuls deux autres pays ont plus d’un représentant parmi ce contingent de 26 joueurs : le Canada a trois joueurs sur la liste, un de plus que la Chine qui en a deux.

Megan Rapinoe (à gauche) et Alex Morgan (à droite) sont parmi les prochains joueurs en lice pour rejoindre le club des 200. Omar Véga/Getty Images

Morgan et Rapinoe sur le point de rejoindre le club

Un autre couple de grands de l’USWNT devrait très bientôt franchir la barre des 200 sélections; Alex Morgan (198 sélections) et Megan Rapinoe (196 sélections) sont maintenant à quelques apparitions d’atteindre le cap capital.

Morgan et Rapinoe sont parmi les joueuses les plus décorées de l’histoire de l’USWNT, avec deux doubles vainqueurs de la Coupe du monde, des médaillés d’or olympiques et trois fois vainqueurs du championnat féminin de la Concacaf.

Avec 121 buts à son actif, Morgan est également la cinquième meilleure buteuse de l’histoire de l’USWNT, tandis que Rapinoe, vainqueur du Ballon d’Or 2019 (63 buts), est 10e sur la liste. Pendant ce temps, les deux joueurs sont également classés parmi les 10 meilleurs fournisseurs d’assistance de tous les temps de l’USWNT.

Kristine Lilly est toujours n ° 1

Il y a 156 sélections séparant Ronaldo et le joueur devant tout en haut de la liste des apparitions internationales de tous les temps.

Cette joueuse est Kristine Lilly, ancienne omniprésente de l’USWNT et intronisée au Temple de la renommée du football américain en 2015, qui a remporté 354 sélections époustouflantes pour les États-Unis au cours d’une carrière exemplaire qui a duré 23 ans entre 1987 et 2010.

Lilly a représenté son pays plus de fois que tout autre footballeur de l’histoire, tant chez les hommes que chez les femmes, remportant une Coupe du monde et deux médailles d’or olympiques avant de finalement se retirer en novembre 2010 après un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Mexique.

Elle est également la troisième meilleure buteuse de l’histoire de l’USWNT avec 130 buts, la plaçant derrière seulement Hamm (158 buts) et Wambach (184) au classement.

Le record de tous les temps de l’ancienne capitaine des États-Unis Kristine Lilly pour les sélections internationales sera battu. Ronald Martinez/Getty Images

Christine Sinclair pourra-t-elle la rattraper ?

La deuxième sur la liste générale est la légende canadienne Christine Sinclair, qui a 323 sélections internationales à son nom au cours d’une longue carrière qui a également duré 23 ans et l’a vue à la fois apparaître et marquer à cinq Coupes du monde différentes (un record formidable seulement égalé par Marta de Brésil et Ronaldo du Portugal.)

Avec 190 buts en 323 matchs, le puissant attaquant est le meilleur buteur international de tous les temps au monde, ayant marqué au moins un but pour le Canada au cours de chaque année civile entre 2000 et 2022. En effet, 2023 a été la première année de la carrière internationale de Sinclair en qu’elle n’a pas réussi à marquer pour son équipe nationale, en quatre matches jusqu’à présent, même s’il reste encore beaucoup de temps et une Coupe du monde féminine à l’horizon pour que cela change.

Le colosse canadien, qui a récemment eu 40 ans, a besoin de 31 sélections supplémentaires pour égaler le record de longue date de Lilly. Étant donné qu’elle n’a fait que 27 apparitions pour son équipe nationale au cours des trois dernières années, cela semble assez improbable. Cela dit, quiconque a vu Sinclair en plein essor saura que parier contre elle est généralement une entreprise plutôt insensée.

La formiga phénoménale

Même Ronaldo et Sinclair ne peuvent pas rivaliser en ce qui concerne la longévité de l’ancien défenseur brésilien Formiga, qui a remporté 234 sélections tout en représentant le Séléçao au cours d’une carrière internationale qui a duré 26 ans.

Représentant fièrement son pays depuis plus d’un quart de siècle, Formiga est de loin la joueuse la plus capée de l’histoire de l’équipe nationale brésilienne. Elle est également la seule joueuse de toute l’histoire du football masculin ou féminin à avoir participé à sept Coupes du monde. Formiga est également la joueuse la plus âgée à avoir participé à la Coupe du monde féminine, ayant eu 41 ans lorsqu’elle est montée sur le terrain lors de la finale 2019.

Depuis le tout premier tournoi de football féminin à Atlanta en 1996, la solide défenseure centrale (qui a fait ses débuts internationaux à l’âge de 17 ans l’année précédente) est également la seule footballeuse à avoir participé à sept Jeux Olympiques.

Il est étonnant de penser que le nombre phénoménal de casquettes de Formiga serait probablement encore plus élevé si elle n’avait pas pris sa retraite internationale pendant deux ans entre 2016 et 2018, pour ensuite revenir participer à la Copa America Femenina de cette année-là, que le Brésil a remportée. Elle a ensuite tiré sa révérence une deuxième fois en novembre 2021 à l’âge de 43 ans.

Formiga a représenté le Brésil à sept Coupes du monde, plus que tout autre joueur. Naomi Baker – FIFA/FIFA via Getty Images

Ronaldo est-il même le joueur masculin le plus capé ?

Lorsque Ronaldo a fait sa 197e apparition internationale pour le Portugal contre le Liechtenstein lors d’un match de qualification à l’Euro 2024 en mars, il a dépassé l’ancien détenteur du record Bader Al-Mutawa du Koweït pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire du football masculin.

Le total d’Al-Mutawa aurait même pu être plus élevé si le Koweït n’avait pas été suspendu par la FIFA de toute compétition internationale en raison de l’ingérence gouvernementale au sein de leur association de football à deux reprises en 2007-08 et 2015-17. Le nombre de matchs auxquels Al-Mutawa s’est vu refuser la possibilité de jouer aurait facilement pu porter son total au-delà d’un double siècle.

Curieusement, Al-Mutawa – qui a principalement joué dans son club de football pour les géants koweïtiens Qadsia, à l’exception de quelques périodes de prêt au Qatar et en Arabie saoudite – devait auparavant récupérer son statut de footballeur masculin le plus capé au monde – à quelqu’un qui a pris sa retraite du jeu en 1984.

La situation découle du fait que la FIFA n’attribue des sélections que dans les internationaux officiels « A » et que la définition de ce qui constitue un tel match a été redéfinie au fil des ans. En conséquence, une version mise à jour du Century Club de la FIFA en août dernier a vu le nombre d’apparitions de l’ex-international malaisien Soh Chin Ann porté à 195. Cela a laissé Al-Mutawa avec un déficit de 10 sélections à combler, ce qu’il a dûment fait dans un AFC. Qualification en Coupe d’Asie contre la Jordanie il y a un an.

Ajoutant à la confusion est le fait que, dans certains milieux, Soh est enregistré comme ayant fait plus de 200 apparitions pour la Malaisie. La Rec.Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) répertorie Soh comme ayant 219 sélections tandis que l’Association de football de Malaisie elle-même a un chiffre encore plus élevé de 252. Le principal point de discorde découle du fait que de nombreux Jeux Olympiques et Jeux d’Asie du Sud-Est n’étaient pas comptaient auparavant dans la catégorie «A» de la FIFA, et ils ne le seraient pas non plus maintenant qu’il s’agit principalement de compétitions de moins de 23 ans.

De plus, à l’époque où il était assez courant pour les clubs européens de se rendre dans des pays d’Asie pour jouer des matches amicaux ou d’exhibition, ils prenaient souvent des équipes de sélection qui – tout en jouant sous la bannière d’un onze malaisien, par exemple – étaient pas officiellement l’équipe nationale. Parfois, ces équipes sur invitation comprenaient même des joueurs étrangers qui exerçaient leur métier dans la ligue nationale, et cela ne signifie certainement pas qu’ils ont remporté une sélection pour un pays qu’ils ne sont même pas éligibles pour représenter.

Cela peut expliquer pourquoi il y a tant de débats sur le décompte réel de Soh, ce qui signifie également qu’il est préférable d’utiliser le numéro de la FIFA à des fins officielles. Ce nombre de 195 est celui qu’Al-Mutawa a officiellement amélioré, et son chiffre de 196 est la marque que Ronaldo a battue plus tôt cette année. Peu importe à quel point Ronaldo est en forme et combien de temps il pense pouvoir continuer pour son équipe nationale, le décompte de 354 sélections de Lilly le dépasse sûrement. –Gabriel Tan