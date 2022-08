Ronaldo s’engage à révéler la “vérité”

L’icône du football portugais a une histoire à raconter et a de nouveau accusé les médias de répandre des “mensonges”

Cristiano Ronaldo a accusé les médias de raconter des “mensonges” à son sujet et a menacé de tout révéler sur sa saga de transfert en cours avec Manchester United dans une prochaine interview.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a rejoint les Red Devils pour la deuxième fois de sa carrière l’été dernier en signant un contrat de deux ans et en quittant la Juventus.

Ces dernières semaines, il a pourtant déposé une demande de transfert et dit aux Mancuniens d’écouter les offres raisonnables des clubs en quête de football en Ligue des champions.

Ronaldo aurait été rejeté par une liste des meilleures tenues, dont le Paris Saint-Germain et Chelsea. Mais étant donné le début de saison cauchemardesque de United, les rapports sont maintenant mitigés quant à savoir si le club maintient que son numéro ‘7’ n’est pas à vendre ou si l’entraîneur Erik ten Hag veut maintenant qu’il parte pour la manière dont il ne semble pas avoir re -intégrer l’équipe après avoir raté une tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie en invoquant des raisons familiales.

Encore une fois en parcourant les pages des comptes de fans d’Instagram, Ronaldo a répondu à un message mardi soir et a avoué avoir pris note des articles à son sujet – avec seulement cinq sur un total de 100 étant exacts, selon la star.

“Ils connaissent la vérité quand ils s’entretiennent en couple [of] semaines. Les médias racontent des mensonges” Ronaldo a affirmé.

“Les médias racontent des mensonges.” – Cristiano Ronaldo sur Instagram 😮 (via cr7.o_lendario/IG) pic.twitter.com/cDVFx3zg0G — ESPN FC (@ESPNFC) 16 août 2022

“J’ai un carnet de notes et au cours des 100 dernières nouvelles que j’ai faites, seules cinq avaient raison. Imaginez comment c’est. Tenez-vous en à ce conseil”, il a fini.

Avec exactement deux semaines avant la fermeture de la fenêtre de transfert, le temps presse pour Ronaldo de s’éloigner de ses employeurs actuels qui sont en bas de la ligue grâce à des défaites qui donnent à réfléchir contre Brighton (2-1) et Brentford (4-0).

Des informations en provenance d’Espagne ces derniers jours ont affirmé que le Borussia Dortmund pourrait être une option après que l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, ait contacté les géants de la Bundesliga, le Sporting Lisbon étant une autre alternative.

Ronaldo peut planifier son interview révélatrice pour la fermeture du marché jusqu’en janvier, qu’il ait évolué ou non. Mais pour l’ancien coéquipier et légende de United Gary Neville, il devrait se manifester et renverser la mèche immédiatement.

“Pourquoi le plus grand joueur de tous les temps (à mon avis) doit-il attendre deux semaines pour dire la vérité aux fans de Manchester United ?” Néville a demandé sur Twitter. “Lève-toi maintenant et parle.”

“Le club est en crise et il a besoin de dirigeants pour diriger. Il est le seul à pouvoir saisir cette situation par la peau du cou !” Neville a souligné.

Lundi, Manchester United accueillera ses rivaux amers Liverpool où une défaite contre les Reds, qui ont fait match nul jusqu’à présent en 2022/2023, les verrait enracinés à la dernière position dans l’élite anglaise et mettrait davantage le nouveau manager Ten Hag au travail. à risque.