Ronaldo rompt le silence après un transfert “mensonge”

La star a l’intention de quitter Manchester United

Cristiano Ronaldo a été occupé sur les réseaux sociaux en répondant à une série de messages concernant son avenir.

Le joueur de 37 ans est actuellement à la recherche d’un nouveau club qui puisse lui offrir le football de la Ligue des champions et a dit à ses employeurs actuels, Manchester United, d’écouter des offres raisonnables pour lui, omettant plus tard de se présenter pour l’entraînement de pré-saison et une tournée en Thaïlande et en Australie. tout en invoquant des raisons familiales.

Maintenant que United est de retour dans le nord-ouest de l’Angleterre, Ronaldo s’est rendu cette semaine à sa base d’entraînement de Carrington avec l’agent Jorge Mendes et les rapports ont ensuite varié sur le contenu d’une conversation avec les hauts gradés du club.

Un compte de fan de Ronaldo sur Instagram a posté que Mendes ” a dit à Manchester United que Cristiano Ronaldo était catégorique sur son départ, mais Mendes a laissé les négociations moins que positives sur le fait que Ronaldo obtiendrait son coup.

“Sir Alex Ferguson est intervenu. United insiste sur le fait que Ronaldo n’est pas à vendre”, il a été ajouté.

Ayant eu vent de la publication, Ronaldo est apparu dans la section des réponses et a commenté : “[It’s] impossible de ne pas parler de moi [for] un jour. Sinon, la presse ne gagne pas d’argent.”

“Vous savez que si vous ne mentez pas, vous ne pouvez pas attirer l’attention des gens.

🗣 Cristiano Ronaldo réplique aux “mensonges” véhiculés par les médias 👇 pic.twitter.com/dNcDjyj0ui – District Utd (@UtdDistrict) 29 juillet 2022

“Continue comme ça un jour tu auras des bonnes nouvelles,” a-t-il conseillé, ajoutant un emoji pleurant de rire et un pouce levé.

Ronaldo aurait été repoussé par une série de prétendants potentiels, dont le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Chelsea, qui soit ne peuvent pas se permettre son salaire, soit lui trouvent un moyen de s’intégrer dans leur système de jeu.

Cette semaine, l’Atletico Madrid a semblé rejoindre la liste des rejets lorsque son président Enrique Cerezo a déclaré : “Je ne sais pas qui a inventé cette histoire sur Cristiano, mais il est pratiquement impossible qu’il vienne”.

En outre, un groupe de supporters, l’Union Internacional de Penas del Atletico de Madrid, a publié une déclaration disant que l’ex-star du Real Madrid ne s’aligne pas sur la politique de son club. “valeurs”.

Quelques heures plus tard, un “CR7 n’est pas le bienvenu” La bannière a également été déployée lors d’une victoire amicale 4-0 contre Numancia mercredi soir.

Ronaldo a répondu à un message qui montrait la bannière avec un quatuor de smileys pleurant de rire à cette occasion, et a apparemment lui-même fermé la porte à un éventuel déménagement au Wanda.

Ronaldo se moque des fans de l’Atletico avec l’énergie “Tu penses que je te rejoindrais un jour”, c’est pour ça que je suis ici pic.twitter.com/KmaeH7l1J4 – Filipe Orlando (@MrFilipeOrlando) 29 juillet 2022

Bien qu’il semblerait que le quintuple Ballon d’Or ait manqué d’options selon sa prochaine destination, cependant, The Sun affirme que Ronaldo a dit à United qu’il avait une offre sur la table, ce qui signifie qu’ils devraient donc nommer leur prix pour sa signature afin qu’il puisse changer d’allégeance dans les semaines à venir.

Le club prétendument intéressé par les services de Ronaldo est inconnu, et la nouvelle du développement intervient après que Mendes et Ronaldo auraient exigé que l’attaquant soit libéré de l’année restante du contrat qu’il a signé lors de son arrivée à la Juventus l’été dernier.

Le rapport du Sun a également abordé cette question, ajoutant que United “avait hésité” à cette suggestion en raison de sa “loyauté” envers le club.

Alors que son avenir est en train d’être résolu, cependant, on dit que Ronaldo se comportera de manière professionnelle et pourrait même jouer pour le nouvel entraîneur Erik ten Hag ce week-end lors d’un match amical à domicile contre Rayo Vallecano.

Samedi, United affrontera l’Atletico Madrid dans la capitale norvégienne Oslo, mais Ronaldo ne serait pas disponible pour le match nul.

Bien que l’on pense que Ronaldo manque peut-être de forme physique, il s’est maintenu en forme à Lisbonne, comme le communique une série de photos de gym partagées avec ses 471 millions d’abonnés Instagram.