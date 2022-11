Ronaldo revendique la “trahison” de Man United dans une interview explosive (VIDEO)

L’attaquant portugais a critiqué son club de football dans une interview avec Piers Morgan

Cristiano Ronaldo dit qu’il a été “trahi” par plusieurs personnalités de Manchester United et qu’il n’a aucun respect pour l’entraîneur-chef du club Erik ten Hag dans des extraits d’une longue interview avec Piers Morgan qui devrait être publiée dans les prochains jours.

L’attaquant portugais, qui aura 38 ans l’année prochaine, a été une figure périphérique à Old Trafford ces derniers mois alors qu’il luttait contre une perte de forme qui l’a vu marquer un seul but en championnat en dix apparitions dans ce qui est le pire retour national du vétéran. à ce point d’une saison dans sa carrière.

Il a également vu son influence diminuer au cours des premiers mois du mandat de dix Hag, le Néerlandais préférant généralement Anthony Martial et Marcus Rashford comme objectif principal de la ligne avant de Manchester United – une situation que Ronaldo a déclaré à Morgan l’a amené à conclure. que ten Hag tente de le forcer à quitter le club.

“Oui, pas seulement l’entraîneur, mais deux ou trois autres gars autour du club. je me suis senti trahi“, a déclaré Ronaldo. “Oui, je me sens trahi, et j’ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette année, mais aussi l’année dernière.”

La perte d’influence de Ronaldo à Manchester United s’est accompagnée de plusieurs scandales en dehors du terrain. Le mois dernier, il aurait refusé de jouer le rôle de remplaçant lors d’un match contre Tottenham Hotspur et aurait quitté le stade plus tôt. C’était la deuxième fois en l’espace de quelques mois qu’il était sanctionné pour une violation similaire de l’étiquette du club.

Il a également été averti par la police cette année pour avoir arraché un téléphone des mains d’un jeune supporter d’Everton, lui causant une blessure au poignet.

Mais la dernière salve de Ronaldo contre Manchester United représente le signe le plus sûr que sa relation avec le club est irrémédiablement endommagée.

“Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect“, a ajouté Ronaldo à propos de dix Hag. “Si tu ne me respectes pas, je n’aurai jamais de respect pour toi.

“Je pense que les fans devraient connaître la vérité“, a poursuivi Ronaldo. “Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je suis venu à Manchester United.

“Mais tu as des choses à l’intérieur qui n’aident pas [us] atteindre le plus haut niveau comme City, Liverpool et même maintenant Arsenal… un club de cette dimension devrait être en haut de l’arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas.”

Ronaldo a ajouté que l’ancien patron Alex Ferguson, qui reste un fervent partisan des Portugais, n’a jamais été remplacé de manière adéquate à Old Trafford et que le club est embourbé dans les sables mouvants depuis la retraite du manager écossais en 2013.

“Les progrès étaient nuls depuis Alex [Ferguson] gauche, je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’avait changé,” il a dit. “Il sait mieux que quiconque que le club n’est pas sur la voie qu’il mérite d’être.

“Il sait. Tout le monde sait. Les gens qui ne voient pas ça… c’est parce qu’ils ne veulent pas voir, ils sont aveugles.”

Malgré sa récente forme inférieure à la normale, Ronaldo a toujours été soutenu par une légion d’anciens joueurs de Manchester United dans les médias, notamment Roy Keane et Rio Ferdinand – tous deux anciens capitaines du club.

Un autre ancien skipper, Wayne Rooney, est un ex-diable rouge éminent qui a cependant critiqué le comportement récent de Ronaldo, ce qui a provoqué une furieuse réprimande de Ronaldo.

“Je ne sais pas pourquoi il me critique si mal“, a-t-il dit à propos de Rooney. “Probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à haut niveau. Je ne vais pas dire que j’ai meilleure mine que lui, c’est vrai.”

Manchester United, quant à lui, est considéré comme “Extrêmement déçu» au contenu de l’interview de Ronaldo avec Morgan, et n’en ont été informés qu’après leur victoire 2-1 contre Fulham dimanche soir.

Il a également été rapporté que Ronaldo avait été informé qu’il serait sur le banc des remplaçants pour le match, mais il a ensuite informé le club qu’il était malade et qu’il n’assisterait pas au match de Premier League.