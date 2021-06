Ronaldo réécrit l’histoire alors que le Portugal rejoint la France à l’Euro 2020 les 16 derniers la nuit où Benzema reprend le devant de la scène pour les Bleus

C’était une de ces nuits. Le genre de soirée que Cristiano Ronaldo possède et a possédé tout au long de sa carrière : la grande occasion, les projecteurs, le terrain étoilé, les enjeux élevés, l’obligation de livrer, la pression et la tension.

C’était le Portugal contre la France, dans le feu de l’action de Budapest, le Portugal risquant d’être éliminé de l’Euro 2020. C’était Ronaldo à seulement deux buts du record d’Ali Daei pour le plus grand nombre de buts marqués dans le football international masculin : 107 à 109 .

Et ce fut une autre nuit où le quadruple vainqueur du Ballon d’Or a bel et bien livré.

Ses deux buts – à la fois sur penalty et le premier contre lequel il a marqué Les Bleus dans son septième match contre eux – a qualifié le Portugal pour les huitièmes de finale, où ils affronteront la Belgique dimanche à Séville (15 h HE, regardez en direct sur ABC). Plus impressionnant, cependant, est sa réalisation d’un autre jalon, un autre exploit incroyable : 109 buts en 178 apparitions pour le Portugal.

Il est implacable, une machine. Le record, qui semblait inaccessible depuis qu’il a été établi en 2006, sera désormais celui de Ronaldo le plus tôt possible. Peut-être avant la fin de ce tournoi, dont il est déjà le meilleur buteur avec cinq buts en trois matchs. Ou peut-être lorsque les qualifications pour la Coupe du monde reprendront en septembre.

Pour l’instant, cependant, il a renforcé son statut de l’un des plus grands de tous les temps et de sauveur du Portugal. Il les a renfloués lors de ce match nul 2-2, comme il l’a fait un million de fois auparavant, lors d’une nuit pleine de drames et de controverses.

Son jeu n’était cependant pas parfait, loin de là. Il a mal évalué une belle opportunité de tête en première mi-temps ; il a rarement obtenu un service décent; et à part ses deux pénalités, il n’a eu qu’un autre tir cadré. Mais il n’oubliera jamais ce jour, le jour où sa légende s’est encore agrandie.

Il y aura toujours un débat sur le fait que seulement 13 de ses 109 buts ont été marqués contre la France, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Belgique ou les Pays-Bas ; ce qui signifie que beaucoup d’autres ont été marqués contre des équipes (beaucoup) plus petites. Il ne s’en souciera pas, et vous non plus. Les chiffres sont extraordinaires, tout comme sa longévité, son dynamisme et son ambition. Il n’a pas fini, loin de là. Mais le Portugal et Ronaldo auront besoin de plus en huitièmes de finale que ce qu’ils ont montré en phase de groupes s’ils veulent conserver leur titre.

Curieusement, Ronaldo n’a pas été nommé homme du match. Le prix a plutôt été décerné à l’homme avec qui il a échangé des maillots à la mi-temps : Karim Benzema. Sans la réécriture de l’histoire par Ronaldo, cela aurait été la nuit de Benzema. Pour être juste, le Français est probablement très heureux de le partager avec son ancien coéquipier du Real Madrid dont le doublé n’a pas gâché sa soirée.

Mercredi marquait en fait la première fois que Ronaldo et Benzema marquaient tous les deux dans le même match en tant qu’adversaires ; ils ont marqué 81 fois dans le même match que leurs coéquipiers madrilènes. Ils se sont également aidés sur les buts de l’autre 19 fois (11 fois Benzema à Ronaldo, huit à l’envers.

Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire le soir où Karim Benzema a marqué ses premiers buts pour la France depuis 2015. FRANCK FIFE/POOL/AFP via Getty Images

La France a ses propres raisons d’être heureuse. Les premiers buts de Benzema depuis qu’il a été rappelé par Didier Deschamps seront levés de ses épaules. Il sera plein de confiance et jouera avec liberté. Si tu étais la défense suisse, qui affronte les Français lundi à Bucarest (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN), tu devrais t’inquiéter.

« Bien sûr, j’attendais ces buts », a déclaré Benzema à la télévision française après le match. « Il y a beaucoup de pression tout autour de moi. Je n’en doutais pas mais je peux ressentir une telle attente de la part de tout le pays, ce qui est normal après cinq ou six ans d’attente. Faire la fête avec les fans m’a fait chaud au cœur et j’espère qu’il y a sera beaucoup plus de nuits comme celle-ci. »

Le jour de l’anniversaire de Zinedine Zidane, Benzema l’a dépassé en tant que joueur le plus âgé à avoir inscrit un doublé pour la France à l’Euro (33 ans et 186 jours, contre 31 ans et 356 jours).

Les Bleus a pris le contrôle du match en seconde période, et sans l’arrêt exquis de Rui Patricio sur le tir méchant de Paul Pogba à distance et un autre penalty refusé malgré la faute de Bruno Fernandes sur Kingsley Coman dans la surface, les champions du monde auraient facilement pu remporter les trois points. . Ils ont de nouveau été la force dominante qui a remporté la Coupe du monde il y a trois ans en Russie et sont toujours les favoris pour aller jusqu’au bout cette année également.

Pogba a encore une fois été superbe, s’affirmant encore plus comme le leader de cette équipe avec une autre performance impressionnante. Lui et N’Golo Kante sont toujours invaincus lorsqu’ils débutent ensemble pour la France. Cela fait 29 matchs maintenant et personne n’a encore réussi à les améliorer.

Cependant, Deschamps regrettera les deux erreurs qui ont offert deux buts au Portugal.

« Nous avons dû nous battre dur », a-t-il déclaré après le match. « Nous leur avons donné deux buts sur deux pénalités et nous nous sommes rendu la tâche difficile. Mais nous sommes en tête de notre groupe, ce qui est la meilleure position pour être. Une nouvelle compétition commence maintenant. »

Mercredi à Budapest, on nous a rappelé que deux choses sont sûres dans le football : Ronaldo n’arrêtera jamais de marquer des buts, et la France finira toujours en tête de son groupe sous Deschamps dans les grandes compétitions – désormais un parfait quatre contre quatre.