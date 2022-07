Ronaldo reçoit une offre alléchante de 300 millions de dollars – médias

La proposition proviendrait d’un club anonyme en Arabie saoudite

La superstar de Wantaway Manchester United, Cristiano Ronaldo, pourrait être tentée de passer ses années crépusculaires au Moyen-Orient après s’être apparemment vu offrir 300 millions de dollars d’un club sans nom.

Le vainqueur en série du Ballon d’Or et de la Ligue des champions, 37 ans, est actuellement à la recherche d’un nouvel employeur qui puisse lui offrir le football dans la compétition de clubs d’élite de l’UEFA.

Après avoir été refusé par des joueurs comme le Paris Saint-Germain, Chelsea et le Bayern Munich, le Portugais est à court d’options.

Selon TVI et CNN dans son pays natal, cependant, si Ronaldo veut beaucoup d’argent, il ne devrait pas chercher plus loin que l’Arabie saoudite, où un club lui aurait fait une proposition alléchante de 300 millions d’euros (300 millions de dollars).

Ronaldo a encore une saison sur le contrat avec United qu’il a signé l’été dernier lors de son arrivée de la Juventus, et l’offre saoudienne le verrait également exercer son métier dans le pays du Moyen-Orient pendant deux ans.

Parmi les réclamations accrocheuses, 30 millions d’euros (30 millions de dollars) iraient à United sous forme de frais de transfert, les voyant réaliser un léger bénéfice sur les 24 millions de livres sterling (28,4 millions de dollars) qu’ils ont payés pour ses services en 2021.

La part du lion de l’argent, 250 millions d’euros (250 millions de dollars), serait ensuite répartie sur deux saisons pour le joueur, les 20 millions d’euros restants (20 millions de dollars) revenant à son super agent Jorge Mendes.

AS en Espagne dit que Ronaldo a toujours l’intention de passer au moins un mandat de plus dans l’élite en Europe, ce qui signifie qu’il n’envisage pas l’offre saoudienne pour le moment.

Avec ce qui pourrait être sa dernière Coupe du monde à l’horizon en novembre, Ronaldo reste convaincu que l’un des géants du Vieux Continent le recrutera avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre.

Jusque-là, Ronaldo continue de ne pas participer aux préparatifs de pré-saison de United qui ont débuté à Manchester lundi la semaine dernière et se sont dirigés vers l’Asie vendredi.

Mardi, les hommes d’Erik ten Hag ont battu leurs rivaux amers Liverpool 4-0 à Bangkok et sont maintenant Down Under pour une série de matches amicaux en Australie avant le coup d’envoi de leur campagne de Premier League le 7 août contre Brighton.

Avant le match de United contre Melbourne Victory sur le terrain de cricket emblématique du MCG, Ten Hag a déclaré : “Nous avons fait une déclaration et rien n’a changé”, selon le statut de Ronaldo, qui invoque des raisons familiales pour sa non-présentation.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. Cristiano n’est pas à vendre. Il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.” était ce que Ten Hag a déclaré à Bangkok.

“Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels”, a ajouté le Néerlandais.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi.”

🗣️ “Je ne te dis pas” Thomas Tuchel a été interrogé par un fan sur la signature de Cristiano Ronaldo 👀 pic.twitter.com/JiI1dqMSjG – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 13 juillet 2022

Selon Chelsea, on pense que Thomas Tuchel ne veut pas de Ronaldo à Stamford Bridge malgré son admiration pour le joueur et nouveau propriétaire Todd Boehly. “intrigué” en débarquant éventuellement l’ancienne icône du Real Madrid.

S’adressant à Sky Sports News au Royaume-Uni, l’Allemand a refusé de commenter les rumeurs liant son club à Ronaldo et a déclaré que signer un autre attaquant après que Raheem Sterling ait déjà été obtenu de Manchester City est “pas la priorité”.

“Je ne l’exclurais pas [signing another striker] mais pour l’instant ce n’est pas la priorité. La priorité en ce moment est la défense, ce n’est pas un secret. À partir de là, nous devons voir ce qui est possible”, a déclaré Tuchel, qui se concentre maintenant sur le renforcement de sa ligne de fond.

Egalement interrogé à ce sujet par un fan alors qu’il signait des autographes, Tuchel a éclaté de rire et a déclaré : “Je ne te dis pas” en ce qui concerne l’atterrissage potentiel de Ronaldo.

