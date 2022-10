Ronaldo réagit après la punition de Man Utd

L’attaquant ne fera pas partie de l’équipe pour le match contre Chelsea ce week-end

Cristiano Ronaldo a déclaré avoir joué dans le “feu de l’action” après son départ anticipé de la ligne de touche contre Tottenham Hotspur, l’attaquant a été lâché par l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag.

Ronaldo a pris d’assaut le tunnel d’Old Trafford avant le coup de sifflet à plein temps alors que United battait ses rivaux de Premier League Spurs 2-0 mercredi.

Le joueur de 37 ans a commencé le match sur le banc des remplaçants et des informations ont affirmé que l’attaquant avait refusé de monter sur le terrain lorsqu’il avait été appelé par Ten Hag à la 87e minute.

Ronaldo a quitté la ligne de touche peu de temps après et aurait quitté le vestiaire de United avant que ses coéquipiers ne reviennent pour célébrer leur victoire.

Lire la suite L’entraîneur ‘pour s’occuper’ de Ronaldo après sa sortie anticipée (VIDEO)

Ten Hag a déclaré après le match qu’il “traiter avec” l’incident, et le club a confirmé jeudi que Ronaldo ne ferait pas partie de l’équipe pour la rencontre de Premier League avec Chelsea à Stamford Bridge samedi.

L’attaquant ne serait pas avec l’équipe première de Carrington alors qu’ils se préparent pour le match, mais sera toujours présent à la base d’entraînement de United.

Ronaldo a adressé la ligne dans un message à ses 490 millions de followers sur Instagram plus tard jeudi, en écrivant : « Comme je l’ai toujours fait tout au long de ma carrière, j’essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n’a pas changé.

“J’ai commencé très jeune, les exemples des joueurs les plus âgés et les plus expérimentés ont toujours été très importants pour moi. Donc, plus tard, j’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées.

« J’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées.

“Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus sur nous. En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match.

«Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble.

Ronaldo a partagé une explication avec ses partisans.

© Instagram / Cristiano Ronaldo



Les rapports de vendredi ont indiqué que Ten Hag a répété qu’il serait disposé à autoriser Ronaldo à quitter le club lors de la fenêtre de transfert de janvier – une position qui bénéficie du soutien crucial de sections de la hiérarchie du club.

On dit que la relation de l’attaquant doit être rompue avec certains membres du personnel d’entraîneurs dans la mesure où il a un minimum de communication avec eux.

Ronaldo avait tenté de forcer un transfert d’Old Trafford avant la saison, désespéré de poursuivre le football en Ligue des champions.

Cependant, l’agent Jorge Mendes n’a pas été en mesure de trouver un point d’atterrissage approprié après que les avances ont été rejetées par des goûts du Bayern Munich et de Chelsea.

Lire la suite Beckham pourrait sauver Ronaldo de la misère de Manchester United – médias

Trouver un acheteur potentiel peut également s’avérer problématique en janvier, si le salaire hebdomadaire actuel considérable de Ronaldo, d’environ 500 000 £ (560 000 $), n’est pas réduit.

Ronaldo a terminé meilleur buteur de United la saison dernière avec 24 buts dans toutes les compétitions, après être revenu dans son ancien club des géants italiens de la Juventus. Il est dans la dernière année ou dans un contrat à deux, mais avec l’option d’une prolongation d’un an.

Après que United n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions de cette saison et que Ten Hag ait été nommé nouveau manager, des questions sont immédiatement apparues sur l’avenir de Ronaldo.

L’entraîneur néerlandais a utilisé Ronaldo avec parcimonie jusqu’à présent cette saison, avec des doutes sur la façon dont l’attaquant peut s’intégrer dans son style de jeu énergique et pressant.

Ronaldo a deux buts et une passe décisive en 12 apparitions cette campagne, jouant huit fois en Premier League mais une seule fois jouant toute la durée d’un match, lors de l’humiliante défaite 4-0 contre Brentford en août.