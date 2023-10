Ronaldo prévoit de rester avec Al-Nassr jusqu’à la Coupe du monde 2026

Cristiano Ronaldo a écarté toute discussion sur sa retraite car il envisage de continuer à jouer avec Al-Nassr et le Portugal jusqu’à la Coupe du monde 2026. L’icône portugaise considère la participation à la compétition 2026 comme un adieu à sa carrière. Ronaldo est l’un des six joueurs à avoir participé à cinq Coupes du monde. Il battrait, avec potentiellement Lionel Messi, ce record s’il participait à la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste saoudien, Ronaldo va signer une prolongation de contrat avec Al-Nassr jusqu’à la saison 2026/27. Sur X, Al-Harabi a déclaré que Ronaldo souhaitait participer à la Coupe du monde en tant que joueur d’Al-Nassr. Après cela, il annoncera sa retraite du football professionnel.

Ronaldo a été la star de la Saudi Pro League sur et en dehors du terrain. Il a dirigé le grand mouvement de joueurs d’Europe vers le Moyen-Orient. Ensuite, sur le terrain, Ronaldo a disputé 30 matchs avec Al-Nassr. Dans ces matchs, il compte 25 buts et huit passes décisives. Cette performance et sa stature dans le monde du football lui ont suffi pour conserver son statut dans l’équipe du Portugal. Il participera aux éliminatoires de l’Euro 2024 contre la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine.

Le Portugal bénéficie de la présence de Ronaldo dans son équipe. Cependant, lors de la Coupe du monde 2022, la star a perdu sa place face à Goncalo Ramos lors de la phase de groupes. Il a fait une apparition en tant que remplaçant lors de l’élimination du Portugal contre le Maroc en quarts de finale. Pourtant, de jeunes options pourraient se développer pour le Portugal d’ici la Coupe du monde 2026.

Ronaldo aurait 41 ans d’ici la Coupe du monde 2026

Si Ronaldo joue pour le Portugal aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026, il établira des records. Ronaldo serait le joueur européen le plus âgé à avoir jamais participé à une Coupe du monde s’il atteint le tournoi. Seul Roger Milla serait un joueur de champ plus âgé. Les deux joueurs les plus âgés de l’histoire de la Coupe du monde sont tous deux gardiens de but.

Bien sûr, c’est aussi un coup de pouce majeur pour la Saudi Pro League. Malgré son âge, Ronaldo possède toujours l’un des plus grands attraits du monde du football. La Saudi Pro League a conclu des accords de droits de télévision avec des diffuseurs du monde entier, et la présence de Ronaldo joue un rôle clé à cet égard.

PHOTO : IMAGO / Images de sports motorisés